Alexandre Pal et Ivan Jankowski jouera dans l’adaptation cinématographique du roman de Dmitri Glukhovski Texte

MOSCOU, 26 mai. /TASS/. Réalisé par Kevin Шипенко a présenté samedi son prochain film – thriller psychologique « Texte » sur le roman de Dmitri Glukhovski. Sur l’image, il est dit dans le Ministère de la culture sur la protection de projets dans le domaine du cinéma, de prétendant à l’obtention de subventions du budget fédéral.

Selon Шипенко, le film – « la belle littéraire de base ». Il a ajouté que les artistes rôles principaux – Alexandre Pal et Ivan Jankowski – avaient déjà été approuvés. Le directeur a ajouté qu’ils aimeraient trouver un « héros de notre temps, comme dans le film « Frère ».

Dans la peinture il ira sur votre téléphone mobile, qui affecte la vie des héros. « Nous sommes curieux de vous parler de la soupe, quand tu проникаешь dans le monde d’une autre personne par téléphone », a expliqué Шипенко.

Le projet est déjà intéressé à la Première chaîne. Le budget total du film – 75 millions de roubles. Dans la location de la peinture doit sortir de l’hiver 2019.

Samedi, le Ministère de la culture envisagent un avenir d’auteur et le cinéma expérimental, ainsi que les feuilletons. Tout sera présentée 68 peintures dans le genre expérimental et le cinéma d’auteur et six séries télévisées. Quelle bande recevront des aides d’état sera connu plus tard.