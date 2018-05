Le tweet d’Alexis Corbière a été depuis supprimé. –

Le député La France insoumise a publié sur Twitter une série de photos de la manifestation de ce samedi… accompagnées d’un cliché des Champs-Elysées après la victoire de la France à la Coupe du monde de football en 1998.

« Un extraordinaire succès. » Quelques heures après le « rassemblement pot-au feu » de la « fête à Macron« , le député La France insoumise Alexis Corbière a publié une série de photos sur Twitter pour se féliciter de l’événement.

Dans le lot, une photo a interpellé: on y voyait une vue aérienne des Champs-Elysées, envahis par la foule. Mais « la fête à Macron » n’est jamais passée par l’avenue parisienne… Et pour cause: il s’agit d’une photo datant de juillet 1998 après la coupe du monde de football gagnée par l’équipe de France. Un magnifique souvenir pour l’intégralité du pays, à une époque où l’élu insoumis était alors âgé de 29 ans.

– La série de photos d'Alexis Corbière a depuis été supprimée et remplacée par d'autres clichés.

« Plus de 100.000 personnes » pour les proches de Ruffin

Près de 20 ans plus tard, donc, le député, contacté par Franceinfo, admet « une erreur » et explique avoir « pris au premier degré une blague » faite par un ami samedi soir. Le tweet a été supprimé dans la matinée, suivi d’un « oups ». Depuis, Alexis Corbière a publié de nombreuses photos, datant, elles, de samedi.

Encore des photos de la belle manif d’hier #LaFeteAMacron et des vrais (sans photo de 98 comme hier soir ! Oups…). On se retrouve le 26 mai encore plus nombreux ? pic.twitter.com/p7j9jL3v1L

— Alexis Corbière (@alexiscorbiere) 6 mai 2018

Selon la France insoumise, la « Fête à Macron » a rassemblé 160.000 personnes, alors que le collectif organisateur autour de François Ruffin parle lui de « plus de 100.000 personnes ». Selon la police, ils étaient 40.000, et le cabinet Occurrence chargé par un groupe de médias (dont BFMTV) de compter les manifestants, en a dénombré 38.900.