Alexis Corbière tweete une fausse photo de la « Fête à Macron »: les internautes s’en donnent à cœur joie

Alexis Corbière, ici au côté de Jean-Luc Mélenchon, lors de la « Fête à Macron » ce samedi –

Zakaria Abdelkafi – AFP

La publication d’Alexis Corbière sur Twitter, incluant une photo datant de la coupe du monde de football 1998 en France, a été rapidement détournée par certains internautes.

« Ils pourront dire ce qu’ils veulent, ce fut un extraordinaire succès… grâce à vous. » Dans un message publié tard ce samedi sur Twitter, le député La France insoumise Alexis Corbière s’est félicité de la réussite de l’opération « La Fête à Macron » organisée à Paris et initiée par son mouvement.

Pour illustrer son propos, l’élu de Seine-Sainte-Denis a publié une série de clichés pris l’après-midi, mais aussi… une photo des Champs-Elysées pleins à craquer lors de la victoire de la France à la Coupe du Monde en juillet 1998.

Capture BFMTV

– La série de photos d'Alexis Corbière a depuis été supprimée et remplacée par d'autres clichés

Contacté par Franceinfo, Alexis Corbière a admis ce samedi « une erreur ». Il explique avoir « pris au premier degré une blague » faite par un ami.

Si le tweet a été supprimé dans la matinée, certains internautes n’avaient toutefois pas manqué de le repérer. Et de s’en inspirer pour rigoler un coup:

Wow on peut dire que l’AG de France Insoumise a fait le plein ! 👏🏻 (source : Alexis Corbière) pic.twitter.com/neKRDqDlyN

— AIK (@Iskandr_Whatevr) 6 mai 2018

Melenchon porté par la foule lors de #LaFeteAMacron

Source: Alexis Corbière pic.twitter.com/FyQ0CPK3nh

— eric the raide (@ericris84) 6 mai 2018

La #FeteAMacron fut hier visible depuis l’ISS

Même ce sale machiniste de @Thom_astro ne peut le démentir

Source : Alexis Corbière pic.twitter.com/INVGWA7b2H

— Nick Nateize (@NickNateize) 6 mai 2018

Énorme succès de #LaFeteAMacron selon Alexis Corbière, photo à l’appui pic.twitter.com/gxa8XCj4mM

— 🄻🄾🄻🄰🄽🅃 🅁🅄🅀🅄🄸🄴🅁 💾 (@LolantRuquier) 5 mai 2018

Discours de François Ruffin à Picquigny.

Source : Alexis Corbière pic.twitter.com/ciZ7ZPkWoU

— Raphael Grably (@GrablyR) 6 mai 2018

« Photo de CRS se préparant à l’assaut contre les manifestants de #LaFeteAMacron «

Source : Alexis Corbière pic.twitter.com/q6gY2GKf5t

— KwesMat (@kwesmat) 6 mai 2018

Alexis Corbière a déjà la photo de la manif du #26mai. Ils sont 600 000 manifestants. pic.twitter.com/gLSwKjqzOb

— 〰️Le mec de YKB. (@olivieralfonsi) 5 mai 2018

Photo rare de Jean-Luc Mélenchon place de la Bastille lors de la #LaFeteAMacron.

Source : Alexis Corbière 😂 pic.twitter.com/3O5er2dLwp

— Antoine 🐘 (@Ant1Adam) 6 mai 2018

La foule se lève comme un seul homme pour acclamer notre leader. Deux millions d’insoumis ont déferlé sur Paris.

Attention : Les médias vous mentent et partagent des photos des meetings de Benoît Hamon pour faire croire qu’il n’y a personne ! #LaFeteAMacron pic.twitter.com/Xc37ZtZdbU

— Antoine 🐘 (@Ant1Adam) 6 mai 2018

La journée s’est terminée par une séquence émotion, le bisou de Raquel Garrido sur le crâne de Gérard Miller ! On ne lâchera rien !!! #LaFeteAMacron pic.twitter.com/Y3Srt2DRtK

— Antoine 🐘 (@Ant1Adam) 6 mai 2018

Le député a depuis remplacé sa publication par un nouveau message, accompagné cette fois uniquement de photos du défilé.

Encore des photos de la belle manif d’hier #LaFeteAMacron et des vrais (sans photo de 98 comme hier soir ! Oups…). On se retrouve le 26 mai encore plus nombreux ? pic.twitter.com/p7j9jL3v1L

— Alexis Corbière (@alexiscorbiere) 6 mai 2018