Alexis Пиманов — sur танкистах-héros, service à Baïkonour et secrets révélés dans « le Kremlin-9 »

À l’automne 2018 dans la location de russie sortira militaire drame historique « Tankistes » (titre de travail du film), dédié aux participants de la Grande guerre Patriotique. C’est un autre conjoint le projet du film d’Alexis Пиманова et Olga Погодиной, dans lequel elle est intervenue en tant que producteur joue un des rôles principaux.

Avec le célèbre cinéaste, journaliste, scénariste, chef de holding mdia « Red star » (dans sa composition la chaîne de télévision « Star ») et le producteur de ce film d’Alexeï Пимановым notre conversation a eu lieu à la veille d’un événement important, en Russie — le 100e anniversaire de l’armée Rouge. Traditionnellement, le jour de la célébration est considéré comme le 23 février, ce jour-là en 1918 a commencé l’appel de masse de volontaires dans les rangs des forces armées.

Comme l’a admis dans une interview TASS Alexis Пиманов, il a même de la pensée n’est pas de servir ou de ne pas servir dans l’armée Soviétique. « Nous avons dans la cour de ceux qui n’ont pas servi, considéré floué. Ce temps d’été, la cour a été. De ses parents pour cela allait — ils sont nés avant la guerre. C’est pourquoi c’est venu de là: le respect à l’armée et à la compréhension de ce qu’une Patrie à défendre », dit un célèbre journaliste de la télévision.

Le lien avec Байконуром

Пиманов est allé dans l’armée peu plus tard, à 21 ans, sur ce point, il avait déjà un petit enfant et la famille, pour qui gagnait de l’argent. « Mais encore », dit — il, pour moi, c’était le décollage purement masculin. Il a été très difficile, difficile ».

Ensuite, quand déchargé, et maintenant je comprends que si ce n’était pas ces deux pires années dans l’armée, j’aurais déjà n’a pas eu lieu cette

Alexis Пиманов

le président de la holding mdia « Red star »

Dans ces années, le cosmos était à son apogée, raconte un journaliste de la télévision. « Parce que le soi-disant star wars avec les américains, et le besoin de renforcer la composition de Baïkonour qualifiés les officiers et soldats », se souvient — il.

Le cosmodrome était un lieu unique, et plus encore pour le service. Пиманов a servi dans l’espace des troupes, de 1984 à 1986 dans l’un des meilleurs sites de la communication sur le cosmodrome de Baïkonour — радиопередающем. Il y pénétra à l’appel de l’institut. « Le soi-disant андроповский appel. Dirigée par andropov, en mourant, a signé un décret pour la réservation tiré avec un grand nombre d’institutions secrètes et envoyé à tous nous servir », dit — il. Le décret de l’appel est apparu au début de février 1984, et, en mai, les jeunes conscrits pour la première fois vu le lancement de la fusée sur le cosmodrome. La vérité est, il s’est avéré être un échec — l’explosion sur la ligne de départ.

Nous déclencheurs réalisaient la communication en ligne avec le Centre de contrôle de mission. De nous beaucoup dépendait. Parce que quand tu es impliquée dans le lancement de personnes à bord, et pas simplement des missiles militaires, de satellites et, peu à peu tu проникаешься ce que le destin étrange façon aussi ordonnée et tu fais ce

Alexis Пиманов

le président de la holding mdia « Red star »

Fini le service Пиманов le sergent principal, mais le désir de rester servir n’était pas. « Je suis un homme purement civil et à ce moment, a commencé à écrire, à publier. J’ai déjà entendu, je vais aller sur cette voie », dit — il. En 1986, il poursuit ses études à l’institut et simultanément commencé à travailler à la télévision.

Du kremlin « neuf »

Un rêve d’enfant, devenir historien professionnel, on peut dire, s’est réalisé, juste un peu à un autre titre: Пиманов est devenu l’auteur d’un documentaire historique, le cycle « le Kremlin-9 » en 1999. Spécialement pour cette série, le service Fédéral de sécurité a retiré le vautour « secret », avec de nombreux documents essentiels. Tous les films ont été basées sur de véritables documents d’archives des services secrets, uniques cinéma et фотодокументах, ainsi que des témoignages de vrais témoins. Et jusqu’à présent, selon Пиманова, cette série pour lui est très cher.

Ont fait près de 60 unique éditions documentaires, sur la base desquels déjà beaucoup d’historiens ont écrit ensuite leurs livres. Je suis sur cette base, il a filmé plusieurs séries: « les Scarabées » (l’idée principale de là est née), « Trois jours à Odessa » et « Власик. L’Ombre De Staline ». Certes, cette série nous avons appelé « l’Ombre de la solitude », mais après le Premier canal renommé dans l’éther. Et il s’avère que « le Kremlin-9 » dans ce sens, un projet unique

Alexis Пиманов

le président de la holding mdia « Red star »

Sur le tournage du documentaire « le Kremlin-9 »

© Service de presse « Пиманов Film »

Sur le tournage du documentaire « le Kremlin-9 »

© Service de presse « Пиманов Film »

« Le kremlin-9 » unique reconnue Пиманов que vous êtes au courant de la découverte de vrais mystères de l’histoire: « Nous avons jusqu’à 12 ans de son fait, nous avons découvert des secrets ». « Qu’est-il arrivé à la datcha de Staline dans la nuit, quand il est tombé (avec lui était une crise cardiaque), nous avons vraiment parlé dans ce programme », dit — il. Il y avait toutes les véritables participants à l’événement, qui étaient en vie à l’époque. « Ils ont d’abord commencé à parler de nous », souligne la journaliste. C’était la même chose avec d’autres кремлевскими histoires, montrées pour la première fois.

Comme la mort de Kirov vraiment, pas de légende, dont d’abord écrit Khrouchtchev. Qui est-ce Beria: qu’il est parti, comme il avait été arrêté, comme il était amoureux de Lialia Drozdov. D’où ces légende à propos de 200 femmes dans son affaire pénale, ce qui, dans la machine, s’arrêtaient dans la rue et de craquer les filles et les transportaient dans son manoir, le tout c’est de la foutaise. Nous avons ici démystifié le mythe

Alexis Пиманов

le président de la holding mdia « Red star »

Le film d’aventure « la Chasse au Libéria a également été faite sur la base de cette série de documentaires.

« La tour envolaient vraiment »

Sorti à la fin de septembre 2017, la peinture « le Crimée », avait été lancé avec succès au box-office et est devenu un leader, réunissant seulement pour la première nuit, pas moins de 25 millions de roubles. Et voici de nouveau la première prévue. Entièrement terminé et prêt à louer une nouvelle histoire militaire de film avec le titre de travail « Tankistes ». En lui Пиманов déjà intervenu en tant que producteur avec sa femme, artiste populaire de la fédération de RUSSIE Olga Погодиной, qui joue dans le film un des rôles principaux.

Dans une conversation avec un journaliste TASS Пиманов a confirmé que dans la location de film sortira à l’automne de cette année, mais d’une date précise pour le moment non, va discuter avec la location. « La stratification de nous allons avec la 20th Century Fox et le Premier canal — Konstantin Ernst film déjà vu », — at-il dit.

L'image du film « Tankistes »

© Service de presse « Пиманов Film »

L'image du film « Tankistes »

© Service de presse « Пиманов Film »

Ce film a déjà regardé le ministre de la défense de RUSSIE Sergueï Choïgou avec le supérieur général. Il était difficile de le montrer, parce que de nombreux professionnels tankistes, mais ils ont apprécié le film très bien. Là-bas, maintenant retiré à ce niveau, les combats, que les gens qui l’ont vu dans le Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE, a dit: ces chars de combats, nous n’avons pas encore vu

Alexis Пиманов

le président de la holding mdia « Red star »

Le projet du film est vraiment s’est avéré une entreprise de haute technologie, spécialement pour le tournage du film ont été commandés et sont moulées chars KV-1, T-34 et allemands « Panthères ». Tous les trucs remplis les acteurs sans doublures. Il est aussi un combat réel, qui était sous l’Rostov en 1942. C’est un exploit de l’équipage de premier lieutenant de Graines de Konovalov, quand ils se sont cassés sur un char KV-1 et sont allés 55 chars. Ils se sont retranchés, et ont adopté la bataille: 16 d’entre eux (c’est au moins des données, dans l’ordre de l’écrit, le 22 réservoir) brûlé, 2 blindés et 2 camions. D’ailleurs, l’idée d’un film Пиманову a son fils Artem.

Dans l’ordonnance sur l’attribution de cet équipage leur représenté à titre posthume au rang de Héros de l’Union Soviétique, et puis, c’était un post-scriptum, que les trois membres de l’équipage) ont survécu et se sont qualifiées à ses, et ont vu de près un véritable char d’assaut allemand. Il est très, très drôle dans l’ordre de l’écrit: ils ont détruit l’équipage, ils s’assirent dans ce réservoir et a conduit à l’un des leurs. Venez et encore un mois et demi sur elle combattu

Alexis Пиманов

le président de la holding mdia « Red star »

« Voici une histoire a été, en réalité, — raconte Пиманов. — Et nous se sont accrochés à ce sujet, a commencé à écrire le scénario et de réaliser ». Dans le film, un superbe casting: Andrew Tchernychov, Vladimir Епифанцев, Oleg Fomine, Olga Pogodin et d’autres.

L'image du film « Tankistes »

© Service de presse « Пimanов Film »

L'image du film « Tankistes »

© Service de presse « Пimanов Film »

C’est là que montré comment la technique a fonctionné dans le combat. Je rends hommage au réalisateur Konstantin Maksimov, qui a étudié la technique du combat KV-1 et T-34 dans les moindres détails. Là 1 heure 40 minutes d’un film seulement 50 minutes fabuleux prises de combats. Et filmées en direct. Là est la vraie vivante de la guerre

Alexis Пиманов

le président de la holding mdia « Red star »

Selon Пиманова, le tournage d’un film unique, presque pas de l’infographie (comme dans le film « Krim »), alors qu’à l’origine c’est de faire de l’intention. De cinéma a eu lieu sous le Можайском. Le groupe dans les champs de deux mois. « Combattu vraiment, là, les tours se sont envolés vraiment », se souvient — sur le tournage d’un producteur. « Tous les professionnels disent que c’est le premier film où tu vois comme un tank et un conducteur de char fonctionnent réellement lors d’un combat. Et vous avez le sentiment que tu as ce combat avec eux? », dit Пиманов, précisant que personne ne croyait que cela peut se faire sans l’infographie.

Il est remarquable que le film à l’automne dernier au Festival de cannes, ont déjà acheté des près de 30 pays dans le monde. « Ces dernières, qui ont signé un contrat, ont été les japonais et les canadiens. Vont maintenant aussi les chinois, et je crois que tout va bien », dit — Пиманов, notant que « cette histoire est très compréhensible, il est très savoureux facturé et donc tout le monde achète ».

« Pas en avant »

Mais en dépit d’une plus grande pression dans la production de films et de documentaires, sur la participation dans différents projets, Пиманов accorde beaucoup d’attention et la chaîne de télévision « Star ». En février, 13 ans après le début de la radiodiffusion, et à cette date, s’approchèrent beaucoup de succès. Selon lui, l’année dernière a été achevé la restructuration de prime time, et la chaîne de télévision est sorti sur d’assez bons résultats sur les notes. « Parmi tous les canaux, nous avons ajouté plus de toutes les notes (en pourcentage) », dit — il. Dans le nouveau tlsaison se prépare beaucoup de premier. Comme l’a souligné le chef de holding mdia, « cette saison sera encore un pas en avant ». Si parler de la production de nouveaux contenus et de nouveaux produits, il est également prévu de téléréalité.

Le ministre de la défense de RUSSIE Sergueï Choïgou et Alexis Пimanов lors de récompenser les participants au concours vocal de la « Nouvelle Star »

© Alexey Ivanov/TRK « Star »

Le ministre de la défense de RUSSIE Sergueï Choïgou et Alexis Пimanов lors de récompenser les participants au concours vocal de la « Nouvelle Star »

© Alexey Ivanov/TRK « Star »

Fiers de la chaîne de télévision de la musique et le concours de « la Nouvelle Star ». Cette année a été fait: sept sélections, puis demi-finales et la finale en direct sur la saint-sylvestre. A la tâche d’écrire des 30 chansons pour les demi-finalistes et finalistes. Dit que c’est irréaliste. « Mais quand nous avons écrit, de ces 30 chansons environ 15-17 on peut appeler un succès, affirme — t-Пиманов. — Et nous avons maintenant leur commençons à tourner les forces de la chaîne: bientôt, nous allons procéder à un concert de gala dédié à 8 Mars. Nous allons également faire une comédie musicale au Théâtre de l’armée Russe. Nous avons de grands projets pour cette équipe ».

Sur le sujet des autres programmes de la chaîne de télévision, Пиманов alloue Une acceptation » avec Alex de la Jordanie — « on dit que tout натовские de réflexion apprennent notre armée de ce programme. »

Nous avons une équipe de l’un des plus étoilés sur la TV: Fetisov, Dibrov, Chtcherbakov, Tchernychov, le Maréchal, Kechtchyan, Запашный, Бурковский, Strijenov, Yakubovich, Крашенинникова… Nos gars des nouvelles: Подкопаев, Volkov, Лосик. Ils travaillent tous avec plaisir. Également de très bonnes cotes de collecte de l’outil « le Matin »

Alexis Пиманов

le président de la holding mdia « Red star »

Mais lors de cette émission « Star » ne doit être fait que sous des programmes militaires. Selon le chef de holding mdia de faire une chaîne de télévision pour un plus large public, mais en parler et de l’armée qui se passe. « Comme le dit Sergueï Choïgou: l’armée ne doit pas reposer seulement sur elle-même, elle doit être une partie de la vie publique et politique », — met fin à notre conversation Alexis Пиманов.

