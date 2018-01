Alexis Sánchez

TASS, le 22 janvier. L’attaquant chilien Alexis Sanchez passé à londres, Arsenal à Manchester United en échange d’un milieu de terrain de Henri Мхитаряна. Ceci est rapporté par le service de presse des deux équipes.

Sur les termes d’un contrat de 29 ans чилийца avec votre nouveau club n’est pas signalé, 29 ans, Mekhitarian a conclu un accord pluriannuel.

« Je suis heureux de rejoindre le plus grand club au monde, a déclaré Sanchez. – J’ai passé de belles cinq ans dans « l’Arsenal » et j’ai encore des bons souvenirs de ce grand club et ses fans. Jouer au stade de UNITED à Old Trafford, et de travailler avec l’entraîneur principal de l’équipe – le portugais José Mourinho, c’est une occasion de laquelle je n’ai pas pu refuser. J’espère que je pourrai le montrer aux fans de l’équipe à travers le monde, pourquoi « Manchester United » a voulu que je l’ai joué pour lui ».

« Je suis très heureux d’être ici. Mon rêve est devenu réalité, j’ai toujours rêvé de jouer à Arsenal. Maintenant, je suis ici, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire l’histoire dans ce club », a déclaré Mekhitarian.

Sanchez passé dans « l’Arsenal » de l’espagnol de Barcelone en 2014, son contrat avec l’équipe s’est terminée à l’été 2018. Dans la composition de londres, l’équipe, il a remporté deux coupes d’Angleterre et la Supercoupe des pays en 2015 et 2017 années Sanchez est devenu le vainqueur de la Coupe de l’America dans la composition de l’équipe du Chili. Dans le cadre de « l’Arsenal », il a passé de 166 matches, qui a marqué 80 buts et 46 passes décisives.

Mekhitarian est passé à manchester UNITED en 2016, auparavant, il a joué pour дортмундскую Borussia (2013-16), l’ukrainien « Mineur »(2010-13) et « Metallurg »(2009-10), l’arménien « Пюник » (2006-09). Dans le cadre de « Manchester », il a passé de 63 le match, qui a marqué 13 buts et donné 11 vitesses.