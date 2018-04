Алиханов: test match au stade de la coupe du monde 2018 à Kaliningrad, a été dignement

Le gouverneur de la région de Kaliningrad Anton Алиханов

© Vitaly Невар/TASS

KALININGRAD, le 12 avril. /TASS/. Le gouverneur de la région de Kaliningrad Anton Алиханов a remercié les habitants pour la compréhension des difficultés temporaires d’inconvénients lors d’un premier test de kaliningrad stade de la coupe du monde 2018, qui s’est tenue à l’environnement, et a noté que, dans l’ensemble, le premier match d’arène est passé dans la dignité. Ce sujet a rapporté jeudi le service de presse du gouvernement régional.

« Merci калининградцев l’attitude que la compréhension attitude temporaire de gêne et soutenu mon équipe. Les footballeurs ont montré aux fans de beau jeu », – a conduit le service de presse de mots chefs de la région.

Le mercredi, le 11 avril, le premier match au stade de Kaliningrad » passé le local du club de football de la mer Baltique » et « les Ailes de Conseils » de Samara. Les propriétaires des champs de la victoire avec un score de 1:0.

Voir aussi







Historique le premier match au stade « Kaliningrad » a recueilli 15 mille spectateurs



Au cours d’un match, les organisateurs ont vérifié le travail du système de transport, systèmes de sécurité, les questions d’interopérabilité et assurer le soutien des spectateurs volontaires.

« Le premier match a montré le travail de tous les services. L’événement est passé dignement », a déclaré Алиханов, mettant en avant le travail des bénévoles qui ont aidé les téléspectateurs et ont créé l’ambiance de la fête. « La tenue de test-matches nous permettra de se préparer efficacement au mondial de football первенству. Nous vérifions la capacité de l’infrastructure, nous obtenons l’expérience d’exploitation de la nouvelle scène. La priorité est d’assurer la sécurité et le confort des supporters », – a expliqué le chef de l’établissement.

Le premier match au stade de kaliningrad a recueilli 15 mille spectateurs, les jeux auront lieu le 21 avril et le 12 mai avec l’intensification de l’occupation des tribunes. Sur le match d’ouverture du stade entre « Балтикой » et « Тюменью » le 12 mai, comme prévu, au stade peuvent venir de 35 milliers de fans.

Sur le championnat

Les matches à domicile de la coupe du monde de football se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes de la Russie. Kaliningrad prendra quatre matchs de la phase de groupes: Croatie – Nigeria (16 juin), Serbie – Suisse (le 22 juin), l’Espagne – Maroc (25 juin) et l’Angleterre – Belgique (28 juin).

Le stade « Kaliningrad » est un bâtiment de cinq étages (y compris la technique de chaussée) avec trois rangées de gradins et six sorties. La longueur d’un terrain de football – 108 mètres, la largeur est de 65 mètres, de chaque côté du champ se trouve восьмиметровые techniques de la zone de commande, d’entraînement, de placement de la presse et du personnel de service.

Une place dans la construction n’a pas été choisi à la fois, il a été estimé que le territoire de l’île, où se construit arena, ne convient pas en raison de la possibilité de l’engorgement. L’autorisation d’entrée en service arena a reçu le 23 mars 2018.