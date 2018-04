Les secours et forces de sécurité sur les lieux de l’incident, le 7 avril 2018 à Münster, en Allemagne. –

Patrik Stollarz – AFP

Deux personnes ont été tuées ce samedi après-midi à Münster, dans le nord-ouest de l’Allemagne, par un homme à bord d’une camionnette.

La chancelière allemande Angela Merkel s’est déclarée « profondément bouleversée » après la mort de deux personnes ce samedi après-midi à Münster, dans le nord-ouest de l’Allemagne. Un homme à bord d’une camionnette a foncé sur la foule et la terrasse d’un café, faisait également une vingtaine de blessés. Il s’est ensuite donné la mort à bord de son véhicule.

« Je suis profondément bouleversée face aux terribles événements de Münster », a déclaré la chancelière dans un communiqué. « Tout ce qui est possible d’être fait est fait pour expliquer ce qu’il s’est passé et soutenir les victimes ainsi que leurs proches », a-t-elle assuré, avant de remercier les forces de l’ordre sur place.

Bundeskanzlerin #Merkel zu den Ereignissen in #Münster: pic.twitter.com/ltkzcFGixF

— Ulrike Demmer (@UlrikeDemmer) 7 avril 2018

« J’ai appris le terrible incident de Münster avec consternation. Mes pensées sont avec les victimes, leurs proches et leurs amis », avait réagi peu après le drame le ministre de l’Intérieur allemand Horst Seehofer.

La piste de l’attentat islamiste écartée

« La police de Münster et de la Rhénanie du Nord-Westphalie travaillent maintenant dur pour clarifier la situation. Les autorités de sécurité fédérales sont en contact étroit avec les autorités régionales », avait-il assuré.

Bundesinnenminister #Seehofer bestürzt über Geschehnisse in #Münster #Kiepenkerl: Die Polizei arbeitet zur Stunde an der Aufklärung des Vorfalls – wir stehen in engem Austausch. Für aktuelle Informationen auch @Polizei_nrw_ms folgen. pic.twitter.com/bZ7LPenGQU

— Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (@BMI_Bund) 7 avril 2018

A ce stade de l’enquête, la piste d’un attentat islamiste a été écartée par le ministre de l’Intérieur de la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où a eu lieu le drame.