Allemagne: un village décide de conserver une cloche dédiée à Hitler

Un petit village allemand a décidé de conserver la cloche de son église dédiée à Adolf Hitler, une décision controversée que la mairie a justifié au nom du souvenir des crimes nazis.

Le conseil municipal de Herxheim am Berg, localité de 700 âmes dans l’ouest de l’Allemagne, a voté lundi soir pour le maintien dans l’église protestante du village de cette cloche de bronze de 240 kilos datant de 1934, rapporte l’agence de presse DPA.

La cloche, frappée d’une croix gammée et portant l’inscription « Tout pour la patrie – Adolf Hitler », doit servir « à la réconciliation » et doit être un « mémorial contre la violence et l’injustice », justifie le conseil dans sa décision, adoptée à 10 voix contre trois.

Une plaque disposée à l’extérieur de l’église mentionnera le caractère particulier de la cloche « nazie ». Les élus locaux ont ainsi rejeté l’offre des autorités protestantes régionales qui proposaient de remplacer l’objet controversé. L’existence de cette cloche était devenue de notoriété publique en 2017 et avait été largement médiatisée en Allemagne, d’autant que des membres de la paroisse se disaient choqués d’apprendre que baptêmes, mariages et offices avaient été célébrés en présence de cette symbolique nazie.

Partisan de son maintien, le maire d’alors, Ronald Becker, avait été poussé à la démission après avoir déclaré qu’Adolf Hitler était certes responsable d’actes effroyables, mais qu’il avait aussi « mis en chantier des choses que nous continuons à utiliser aujourd’hui ».

« La communauté a besoin de clarté pour savoir dans quelle direction nous voulons aller », a déclaré lundi soir le nouveau maire, Georg Welker.

Il a présenté une étude concluant à la valeur mémorielle de la cloche qui devait être classée comme monument et devait soit être exposée dans un musée, soit rester en place. Se débarrasser d’elle reviendrait à se dérober « face à une culture mémorielle appropriée et éclairée », estime encore l’étude, citée par DPA.