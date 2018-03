MOSCOU, le 5 mars. /TASS/. Le grand prix d’Or « la taïga » du XVIE festival International de cinmatographiques « l’Esprit du feu », qui se déroule du 1er au 8 mars à Khanty-Mansiysk (KHANTY-Mansiysk), a reçu allemand-suisse film de Catherine Вюсс « Sarah joue du loup-garou ». À ce sujet lundi le service de presse du festival.

« Dans le concours des russes débuts et la compétition internationale ont participé à huit films en compétition des courts métrages – 16. Selon la décision du jury international du prix principal du festival « Golden taïga » reçu de la peinture « Sarah joue du loup-garou » Catherine Вюсс (Suisse-Allemagne). « En argent taïga » le jury a décerné le film de la « Première phase » de Kim Дэхвана (Corée du Sud), le premier film de Ted Фендта (états-UNIS) « période Classique » gagné « en Bronze de la taïga », – dit dans le message.

Les organisateurs ont également noté que le prix spécial du jury a obtenu l’image « Ivanov » de Dmitri Фальковича. Spéciaux de diplômes attribués à des films « Dude » de Vladimir Мункуева et « 50 » de Daniel Zinchenko et Tikhon Пендюрина. En outre, ont été remis et des récompenses spéciales du festival: pour une contribution personnelle dans le cinéma d’Or de la » remis à Boris Юхананову – russe réalisateur, теоретику du théâtre, du cinéma et de la télévision, le fondateur du mouvement de la nouvelle процессуальности, philosophique et esthétique de la théorie et de la méthodologie dans le domaine de l’art. Le gagnant a été attribué personnellement par le président du festival de film de Sergueï Soloviev.

L’idée de ce festival « l’Esprit du feu » appartient cinéaste Sergueï dites soloviev. Chaque année, dans les différentes salles de Khanty-Mansiysk et de l’ensemble du district lors de l’événement passent le concours d’information et d’impressions. L’année dernière, le festival a présenté plus de 100 films à partir de 25 pays producteurs de films.

Le thème du festival de cette année sur « les Films sur l’amour ». « L’esprit du feu » pour la troisième année consécutive devienne une plate-forme pour le dialogue des cinéastes des états du BRICS. Cette année, le concours est entré brésilienne de la science-fiction, la peinture « Quand il y a de Brasilia » Адирлея Queiroz, est considérée comme une des meilleures œuvres de l’année 2017.

Auparavant, a indiqué que les projections des meilleurs films du XVIE festival International cinmatographiques « l’Esprit du feu » se tiendra à Moscou et Ekaterinbourg. Comme annoncé par le vice-président du festival, Marie-Zvereva, cette année, les spectacles d’dureront quatre jours à Moscou et trois jours à Ekaterinbourg.