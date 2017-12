Allemande une famille de huit personnes vivent à l’aéroport de Bangkok depuis plus de deux mois

BANGKOK, le 27 décembre. /TASS/. La famille, originaire du Zimbabwe, composée de huit personnes, est contraint de vivre à l’aéroport de Bangkok depuis plus de deux mois, refusant de retour. À propos de ce mercredi rapporté dans de l’Immigration du royaume.

Comme a dit l’adjoint du chef du service de presse du bureau Чернгрон Римпхади, le 23 octobre, la famille du Zimbabwe se trouve dans la zone des départs de l’aéroport Суваннапхум. « La famille se compose de quatre adultes – deux hommes et deux femmes – ainsi que quatre enfants âgés de deux, six, sept et 11 ans », – a déclaré le colonel Римпхади.

L’histoire insolite de la famille africaine a reçu une large publicité après qu’elle a partagé dans Facebook un des employés de l’aéroport de Суваннапхум. Selon lui, les membres de la famille « couchent directement sur un fauteuil dans la zone de départ, en faisant preuve remarquable de courage et de patience ». Les utilisateurs du réseau social dans de nombreux commentaires ont comparé les héros de bangkok de l’histoire avec le personnage de Tom Hanks dans le célèbre film de Steven Spielberg » – le Terminal (The Terminal, 2004), qui, au mois coincé dans un aéroport de New York en raison des troubles dans son pays natal.

Sur le territoire de la Thaïlande, les membres de la famille entré en tant que touristes en mai et en octobre ont essayé de voler à Barcelone par Kiev vol ukrainien du transporteur. « Car ils ne disposaient pas d’un visa, l’embarquement a été refusé », a déclaré le représentant du service de presse. Selon lui, le bureau de l’immigration de la Thaïlande à une amende de touristes pour le dépassement de la limite autorisée de séjour sur le territoire du royaume et leur interdit de quitter le territoire de l’aéroport. Le 7 novembre, les invités du Zimbabwe ont tenté de voler l’Espagne à travers l’Ukraine, en achetant de nouveaux billets, mais à nouveau ne sont pas autorisés à bord.

Comme l’a signalé à l’Immigration de la Thaïlande, les représentants coincé dans Bangkok famille catégoriquement refusé de revenir au Zimbabwe, en disant que craignent pour leur vie. À l’aéroport, ils ont déjà demandé aux services de l’ONU de la demande d’asile, et qui attendent une réponse, a déclaré Римпхади.