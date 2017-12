Alpes suisses: des avalanches font trois morts

AFP

Plusieurs avalanches ont tué trois personnes en trois jours dans les Alpes suisses.

Trois randonneurs ont perdu la vie en trois jours dans les Alpes suisses, en raison des avalanches, a-t-on indiqué lundi de sources policières.



Samedi, un Français de 31 ans a été tué dans une avalanche survenue dans le canton des Grisons, dans l’est du pays. Son corps, enfoui sous 3 mètres de neige, n’a été retrouvé que dimanche après plusieurs heures de recherche, a indiqué la police cantonale des Grisons dans un communiqué. Ce Français faisait l’ascension du Glattwang (2.376 m) avec sa compagne.

Emporté sur un kilomètre

« Le couple s’est séparé sous le sommet, l’homme voulant effectuer seul l’ascension du Glattwang », tandis que sa compagne s’est rendue dans un refuge, a expliqué la police. L’alpiniste n’étant pas réapparu en soirée, une opération de recherche a été lancée. Il a été retrouvé sans vie, dimanche matin. Selon la police, une masse neigeuse s’est détachée lors de son passage, l’emportant sur plus d’un kilomètre.



Lundi, une autre avalanche s’est produite dans le canton du Valais (sud) lorsque 5 randonneurs progressaient dans la région du Hofathorn (2.844m) située au-dessus du domaine skiable de Belalp. L’avalanche a emporté l’un d’eux, un Valaisan de 39 ans. Bien qu’il a rapidement été localisé et secouru par ses compagnons, les secouristes, héliportés sur place, n’ont pu que constater son décès, note la police valaisanne.

Trois randonneurs emportés dans une avalanche

Le 23 décembre, toujours dans le canton du Valais, une avalanche a emporté trois randonneurs, qui avaient quitté la piste du Prilett du domaine skiable de St-Luc/Chandolin. Alors qu’ils progressaient à une altitude d’environ 2.700 m, une plaque de neige s’est détachée et les a entrainés. L’alerte a été donnée par l’un d’eux qui a pu se dégager par ses propres moyens. Rapidement sur place, les secouristes sont parvenus à localiser les deux autres randonneurs.

L’une des victimes, une Vaudoise de 29 ans, grièvement blessée, est décédée dans la nuit du 24 décembre, a annoncé lundi la police. Les deux autres, plus légèrement atteintes, ont été héliportées vers les hôpitaux de Sion et Viège.