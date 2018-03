Alzheimer: Verviers adhère au réseau « Ville amie démence »

Comme 34 autres villes et communes, Verviers vient d’adhérer au réseau « Ville amie démence ». Il s’agit d’un réseau créé à l’initiative de la ligue Alzheimer. En signant la charte d’adhésion, Verviers s’engage notamment à désigner des agents « proximité démence » formés par la ligue pour être à l’écoute des personnes concernées par la maladie et leurs proches. Deux agents ont ainsi été désignés.

A Verviers, on estime que plus d’un millier de personnes seraient frappées par l’une ou l’autre forme de démence. En Belgique, ce nombre grimpe à plus de 200.000.