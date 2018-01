ANKARA, 20 janvier. /TASS/. L’ambassade de la fédération de RUSSIE à Ankara a confirmé l’appel de l’ambassadeur de Russie au ministère des affaires étrangères de la Turquie. Cela a été rapporté samedi TASS de presse attaché de l’ambassade russe Irina Kasimov.

« Le fait de l’appel au ministère des affaires étrangères de la Turquie confirmons. Turc de l’otan jusqu’à nous a été communiquée l’information pour la transmission aux autorités russes », a souligné l’interlocuteur de l’agence.

Plus tôt, une source au ministère des affaires étrangères de la Turquie a déclaré à un groupe de journalistes que au ministère des affaires étrangères ont été causés par des chefs de димпломатических missions de la Russie, des états-UNIS et de l’Iran (les ambassadeurs et les avocats d’affaires) ont été appelés au ministère. Selon une source, « ils ont eu les dernières informations sur ce qui se passe dans Африне ».

Le ministère russe des affaires étrangères a déclaré que Moscou est préoccupé par des allégations début de l’opération, de la Turquie, dans le quartier de syrie Африна et appelle les parties au conflit à faire preuve de retenue.