Ambassade de la fédération de RUSSIE a demandé au sénat pour une explication de la nouvelle version de l’empoisonnement Скрипаля

LONDRES, le 10 avril. /TASS/. L’ambassade de la fédération de RUSSIE a envoyé une note au ministère des affaires étrangères du royaume-Uni demandant de confirmer ou d’infirmer la nouvelle version de l’empoisonnement dans la ville anglaise de Salisbury Sergei Скрипаля et sa fille Julia. À ce sujet lundi soir, a déclaré aux journalistes le porte-parole de la représentation diplomatique.

« L’ambassade a pris note de la confrontation dans les MÉDIAS britanniques, la nouvelle version de l’empoisonnement des citoyens russes de serge et Julie Скрипаль, en vertu de laquelle ils ont été empoisonnés neuro-paralytique agent sous la forme d’un gel transparent, sans odeur, déposée sur la poignée de la porte d’entrée de la maison de serge Скрипаля aurait agents russes « au milieu des blancs de la journée ». Aussi, selon les MÉDIAS britanniques, à l’hôpital, où le livré de famille après l’intoxication, « par hasard » sont des médecins ayant suivi une formation sur l’assistance aux victimes des armes chimiques », – a informé le diplomate.

Il l’a appelé « un autre exemple est potentiellement importante d’informations circulant dans les MÉDIAS », notant que dans le même temps, la partie russe n’a pas encore reçu aucune information des autorités britanniques à travers les canaux officiels. « Aujourd’hui, l’ambassade a envoyé au Foreign Office ordinaire de la note demandant de confirmer ou d’infirmer le message ci-dessus des MÉDIAS », a ajouté la porte-parole.

La démolition de la maison Скрипаля

À venir la démolition de la maison de serge Скрипаля, ainsi que le pub The Mill et le restaurant Zizzi à Salisbury, où il est venu avec sa fille Julia avant d’empoisonnement, à propos de la destruction de preuves pour empêcher transparente enquêter sur l’incident, a ajouté la porte-parole de l’ambassade.

« Ces actions confirment que le Royaume-uni s’est engagé sur la voie de la destruction est important et précieux indices », – a dit le diplomate, ajoutant que le semblable est déjà arrivé avec кремированными animaux de compagnie Скрипаля et d’un banc dans le parc, où ils avec la fille ont été découverts après l’incident présumé d’intoxication.

« Depuis le 4 mars, la partie britannique fait tout son possible pour empêcher notre accès à une affaire criminelle. Le royaume-uni ne fournit aucune information sur l’état d’avancement de l’enquête et successivement bloque l’accès des représentants russes à ces уликам, comme des échantillons neurotoxique de la substance utilisée dans le Salisbury. Malgré le fait que la Russie a ouvert une affaire pénale en ce qui concerne l’empoisonnement de Julia Скрипаль, nos autorités sont privés de la possibilité d’obtenir les preuves nécessaires, comme leurs collègues britanniques refusent de collaborer avec eux », a déclaré le porte – parole.

Il a rappelé que le 12 mars, le premier ministre Britannique, Theresa May, et le chef de la diplomatie Boris Johnson, ont présenté de graves accusations à l’adresse de la Russie, mais avec ceux déjà près d’un mois, mais ces accusations n’ont jamais reçu de confirmation des faits.

« Nous avons l’impression que le gouvernement britannique a délibérément tenté de les détruire tous les indices, de classer tous les matériaux, et donc d’éviter la possibilité d’indépendant et transparent de l’enquête. Cette formation peut que nuire à la crédibilité du pays et d’infliger encore plus de coup à son image. Nous demandons claire publique de l’explication de cette position », a déclaré le représentant de l’ambassade russe.

La réinstallation Скрипалей du royaume-Uni

La réinstallation de Sergei et Julia Скрипаль de la grande-Bretagne serait possible d’envisager que l’enlèvement de citoyens de la fédération de RUSSIE, a ajouté la porte-parole de missions diplomatiques.

Ainsi, il a commenté les informations du journal The Sunday Times sur le fait que les employés des services britanniques de renseignement extérieur du MI-6, discuté avec ses collègues de la CIA question de la réinstallation des Скрипалей du Royaume-Uni dans l’un des quatre pays – les etats-UNIS, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, pour les protéger contre de nouvelles tentatives d’assassinat, ainsi que, probablement, il leur sera désormais offert la possibilité de vivre aux états-Unis sous de nouveaux noms.

« Dans le cas où le secret de réinstallation de serge et Julie Скрипалей sera effectuée à l’occasion d’entendre leur version des faits, le 4 mars, sera très probablement perdue. À son tour, dans l’absence de la possibilité de communiquer avec eux, tout le monde va avoir pleins de raisons de considérer cette situation comme l’enlèvement de deux ressortissants de la Fédération de russie ou, au moins, que leur isolement », a expliqué le diplomate. « Une telle migration, a – t – il dit, serait encore une violation flagrante du droit international ».

Porte-parole de l’ambassade a rappelé que, après l’empoisonnement Скрипалей Royaume-uni n’a pas rempli ses obligations en vertu de la convention de Vienne sur les relations consulaires et dans les deux sens Consulaire dans la convention, car la russie refuse consulaire de l’accès aux citoyens de la fédération de RUSSIE et ne fournissent pas les informations vérifiables sur leurs souhaits à cet égard. Il est également appelé « l’absurde et invraisemblable » l’explication des raisons de ce refus britannique de visa cousine Julia Скрипаль – Victoria, намеревавшейся pour rendre visite à ses parents au royaume-Uni.

Incident à Salisbury

Le 4 mars, 66 ans, ex-colonel du GRU Sergey Скрипаль, condamné en Russie pour espionnage au profit du royaume-Uni, et de ses 33 ans, fille de Julia, selon la version de la partie britannique, ont été exposés au combat neurotoxique de la substance. Toutefois, le chef de laboratoire à Porton Daun Gary Эйткенхед a déclaré que les experts britanniques n’ont pas pu déterminer l’origine de la substance, qui ont été empoisonnés Скрипали.

Londres précédemment prononcé avec l’affirmation que cette substance a été développé en Russie, et sur cette base, a accusé Moscou d’avoir participé à l’incident. La partie russe a catégoriquement rejeté les spéculations sur ce compte, en indiquant que les programmes de développement de ces substances, ni l’URSS, ni la Russie n’existait pas.