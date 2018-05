Ambassade de la fédération de RUSSIE consulté Londres pour prendre un exemple de Paris sur la coopération avec Moscou

LONDRES, le 26 mai. /TASS/. L’ambassade de Russie au royaume-Uni a déclaré que Londres, probablement, n’est pas prêt au dialogue avec Moscou en matière de cybersécurité, vous conseillez de prendre l’exemple de Paris. Sur ce, a déclaré samedi le secrétaire de presse de missions diplomatiques.

« La partie russe a proposé à plusieurs reprises le royaume-Uni de procéder à des consultations sur des questions de cybersécurité, au cours de laquelle il serait possible de détail et professionnel de discuter de toutes ces questions c faits à la main, dit – il. En particulier, une telle initiative a été annoncée par le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov lors des négociations avec le chef du Foreign Office Boris Johnson, le 22 décembre 2017, à Moscou. Malheureusement, à Londres, notre offre n’est tout simplement ignoré ».

L’ambassade ont indiqué que la politique britannique, au contraire, préfèrent faire anti-déclaration. « Ainsi, le procureur général de Jeremy Wright, prenant la parole, le 23 mai lors de la conférence sur la cybersécurité Чатэм-House, une fois de plus a accusé la Russie dans l’organisation de cyber-attaques en utilisant le virus NotPetya en décembre 2017, à la fois invitant les adversaires du royaume-Uni, explicitement allusion, lors de notre pays, « devenir de plus en plus des membres responsables de la communauté internationale », – a dit le diplomate.

« Comme il semble, la british côté vaudrait la peine d’apprendre de leurs collègues français, qui ont exprimé leur volonté de poursuivre le dialogue avec la Russie en matière de cybersécurité, a ajouté le diplomate. – Il a confirmé le président de la France, Emmanuel Macron, en déclarant dans le cadre de la collaboration avec le président de Russie Vladimir Poutine d’une conférence de presse le 24 mai, que cette problématique sera discutée dans le format bilatéral, et à ce sujet entre les parties à un accord. Il a souligné que ce travail contribuera au renforcement de la sécurité et de l’élaboration des règles générales de conduite ».

« Il est dommage que la grande-Bretagne reste en dehors de la boîte de dialogue. Mais il est probable qu’elle n’y est pas prête », – a déclaré à l’ambassade de russie.