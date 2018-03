LONDRES, le 28 février. /TASS/. Russe, la représentation diplomatique à Londres continuera à exiger des autorités britanniques de faire pression sur les militants de l’est,. Ce sujet TASS a rapporté mercredi russe de source diplomatique dans la capitale britannique.

L’employé de l’ambassade de la fédération de RUSSIE a précisé que, après la tenue la veille de la rencontre de l’ambassadeur russe Alexandre Yakovenko avec le vice-ministre des affaires étrangères du royaume-Uni Alan Данканом « dans les prochains jours prévu de revenir à la conversation et demander que fait partie britannique visant à exercer une pression sur les groupes armés dans l’est, en termes de respect du cessez-le-feu, le déminage de passes pour les civils, la livraison de l’aide humanitaire ».

Voir aussi







Que se passe en république Orientale,



Jusqu’à présent, comme on l’a dit, de la représentation diplomatique russe ne voit pas les résultats des travaux de Londres, notamment en termes de services efficiente de l’assistance des NATIONS unies dans sa mission humanitaire en Syrie, mais elle continue de travailler activement avec le ministre des affaires étrangères « de sensibilisation des russes d’approches à la réalisation effective des résolutions du conseil de sécurité de l’ONU 2401 ». « Durable de la fin des hostilités, a expliqué l’interlocuteur de TASS, doit précéder fiable de l’accord des parties ». Et les diplomates russes ont à nouveau demandé Londres pousser les groupes armés à la réalisation de cette compréhension et de garantir que les dernières « cessent de roquettes sur Damas et d’autres provocations et ne seront pas garder les gens en otage ».

De sécurité de l’ONU, le 24 février, a adopté à l’unanimité une résolution 2401 avec l’exigence de la cessation des hostilités sur tout le territoire de la Syrie au moins 30 jours pour l’aide humanitaire à la population. Comme l’a déclaré Alexandre Yakovenko sur sa rencontre avec Данканом, l’action de la résolution ne s’applique pas aux opérations militaires contre « l’etat Islamique », « Джебхат en-Нусры », « Al-Qaïda » (les trois organisations sont interdits dans la fédération de RUSSIE), associés à des organisations et d’autres groupes terroristes. Comme déjà souligné dans l’ambassade de la fédération de RUSSIE, « cette lutte va se poursuivre, en dépit des tentatives de certains joueurs extérieurs de puiser des terroristes et сращивающиеся avec eux des détachements de combattants de l’opposition pour la mise en œuvre de leurs plans pour renverser légitimes des autorités syriennes et à la partition du pays ».