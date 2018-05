Ambassade de Russie: les revendications de la fédération de RUSSIE au sujet de la violation de la frontière maritime n’ont pas été confirmées

VILNIUS, le 28 mai. /TASS/. La violation de la frontière maritime de la Lituanie russes à la frontière du navire n’a pas été confirmée. À ce sujet lundi dans les commentaires pour les MÉDIAS, publié sur le site missions diplomatiques, a indiqué l’ambassade de Russie à Vilnius.

Selon le communiqué, de ce fait, aurait enregistré le 17 avril par le Service de la protection des frontières de la Lituanie, ont organisé des rencontres frontalières de commissaires des deux pays. « Selon les résultats des réunions a été signé le protocole sur lequel est marqué: la violation du régime de la frontière d’etat de matériaux de contrôle objectif n’est pas confirmée », – a indiqué l’ambassade.

Sans attendre la validation de l’incident, ministère des affaires étrangères de la Lituanie, a remis à l’ambassade de la note, le contenu de ce qui est – la violation de la frontière разошлось avec la réalité. « La lituanie partenaires invité à exclure à l’avenir ce genre d’actions qui vont à l’encontre des traités internationaux prévoyant le partage élucider les circonstances de l’incident », – a souligné russe диппредставительство. Comme l’a noté l’ambassade de lituanie, la diplomatie russe sens « de plus en plus agit à la hâte, et plus précisément суетливо, en laissant de côté la force probante de la validité et de la rationalité de l’une de ses étapes ».

Lituanienne погранслужба a fait valoir que les moyens techniques identifié comme russe de la frontière aéroglisseur de l’objet, qui est de 40 mètres et aurait plongé dans les eaux territoriales de la Lituanie, et il passa derrière la ligne de la frontière d’environ deux minutes.