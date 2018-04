Amber Heard a donné à la charité clawback après le divorce avec Johnny Depp

Amber Heard

© Chris Pizzello/Invision/AP

NEW YORK, 10 avril. /TASS/. Une actrice américaine Amber Heard a accompli la promesse de faire un don à bon escient une grande partie de l’amortissement de sa dette lui après le divorce avec la star de Hollywood, Johnny Depp. Cela s’est passé à travers plus d’un an après la dissolution du mariage, a annoncé lundi de nouvelles ressources TMZ.

Selon lui, Hurd a fait un don de $5 millions à l’hôpital pour enfants de Los Angeles, un Américain d’oncologie de la société, de la société AEG et un certain nombre d’autres organisations. En son temps, l’actrice dit qu’elle avait travaillé comme bénévole dans un hôpital pour enfants « la ville des anges » au cours des dix dernières années.

En vertu de l’accord conclu dans la cour, la Depp a dû payer Heard 7 millions de dollars, qui, selon l’actrice, elle a l’intention de faire un don à la fondation de bienfaisance. Ce faisant, le juge a rejeté la réclamation Depp imposer sur le Hurd une amende de 100 $mille pour ce qu’elle aurait longtemps retardé la procédure de divorce.

En mai, xixe année, l’actrice a affirmé sous serment que Depp a gaspill elle, le téléphone portable et l’a frappé sur la joue. Hurd a déposé sur Depp dans la cour, mais a ensuite décidé de retirer exécutoire de la plainte.

Les acteurs se sont mariés en février 2015. Depp trois fois été nominé pour l’Oscar du « Meilleur acteur dans un second rôle »: en 2004 pour le film « Pirates des Caraïbes: la Malédiction du black pearl » (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl), en 2005, pour le tableau « le pays des fées » (Finding Neverland) et en 2008 pour la bande de « Sweeney Todd, le barbier de Fleet street » (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street).

La popularité de Amber Heard ont apporté des rôles dans les films d’action « Alpha Dog » (Chien Alpha, 2005), « never give up » (Never Back Down, 2008), « bienvenue à Зомбилэнд » (Zombieland, 2009), ainsi que dans la bande de film « pays du Nord » (North Country, 2005).