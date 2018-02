Aménager une piste cyclable le long du RER ? Non, le projet est mort-né

La grève de la CGSP service public perturbe les transports en commun ce mardi matin. Trains et bus sont perturbés. Du coup, certains tentent des solutions alternatives. Comme se rendre à vélo à Bruxelles en utilisant le futur tracé du RER.

Il y a deux ans, souvenez-vous, la vidéo avait fait le buzz. Celle de cyclistes roulant sur la bande aménagée entre Ottignies et Bruxelles, le long des rails. Le Gracq (Groupement des cyclistes au quotidien) avait même réclamé l’aménagement de cette bande en « autoroute pour vélos », en attendant que les travaux du RER reprennent.

Encore fallait-il sécuriser cette piste presque cyclable et notamment construire des barrières pour séparer les vélos des rails.

Où en est-on aujourd’hui dans ce projet ?

Le projet d’autoroute pour vélos entre Ottignies et Bruxelles est tout simplement mort-né puisque le ministre de la Mobilité a annoncé la reprise des travaux d’aménagement du RER.

La bande d’asphalte retrouve donc sa vocation première : accueillir bientôt des trains plutôt que des vélos.

Même le Groupement des cyclistes au quotidien, le GRACQ, renonce au projet. « Il était à l’ordre du jour tant qu’on était dans un scénario où les travaux ne recommençaient pas avant 2024. On avait alors six ou sept ans pour installer une clôture. Cela valait donc la peine d’investir quelques centaines de milliers d’euros pour pouvoir l’utiliser pendant de nombreuses années, commente Luc Goffinet. Maintenant, les travaux vont reprendre. Et les pouvoirs publics ne sont dès lors plus très enclin à installer des barrières de sécurité qu’il faudra de toute façon enlever dans un an ou deux. »

Par contre, le Gracq ne renonce pas à l’objectif

C’est-à-dire : ménager une voie rapide pour vélos entre Ottignies et Bruxelles, comme la Flandre l’a fait entre Leuven et Bruxelles. Mais faute de profiter des travaux du RER, il faut repartir d’une page blanche : étude de mobilité, négociations avec les communes, la Province, la Région. Bref, le parcours du combattant !

En attendant, Infrabel rappelle qu’il est interdit et dangereux de circuler sur la bande asphaltée pour le futur RER entre Ottignies et Bruxelles, même un jour de grève.