TASS, le 4 mars. Perm club de football « Amkar » s’est excusé de saint-pétersbourg « Zénith » par une citation de l’ancien joueur de l’équipe Alexeï Popov. La déclaration du club publié sur la page « Амкара » dans le réseau social « Vkontakte ».

Le samedi, « Zénith » sur son terrain a joué un match nul contre le « Амкаром » avec un score de 0:0. En seconde période, l’arbitre de la rencontre Vladimir Сельдяков supprimé les joueurs en bleu-blanc-bleu-Alexandre Erochina et Domenico Criscito, et additionnel à la deuxième тайму juge voulait emmener l’équipe vers les champs après les tribunes à côté du gardien de but « Амкара » Arthur Нигматулина a volé fayer, mais quelques secondes plus tard, tout de même permis de finir le match. Après le match, l’entraîneur-chef « Zénith » de l’italien Roberto Mancini a appelé en catastrophe le travail du juge. Popov sur sa page Instagram posté des propos insultants à l’adresse de saint-pétersbourg de l’équipe.

« Lors d’un match « Zénith » – « Amkar » ancien joueur de notre équipe Alexey Popov sur sa page dans l’un des réseaux sociaux s’est permis de la franchise de l’impolitesse à l’adresse de nos rivaux. Nous considérons ce genre de choses non valides – et pour les fans, et d’autant plus pour les personnes ayant participé à notre famille du football. Nous apportons le « Zénith » et de ses nombreux fans excuses pour l’acte d’Alexis, qui, malheureusement, dans la dernière heure du tout fait tout son possible pour ternir son nom et de rester dans les mémoires des supporters n’est pas tant un bon défenseur, combien de petits скандалистом perd toutes sortes de représentations relatives à l’éthique professionnelle et la culture de la conduite. Nous invitons les amateurs de football, de ne pas associer « Amkar » avec rudesse et raison du nombre peu professionnelle Alexeï Popov », – dit dans le message du club.

Popov a commencé à jouer pour « Amkar » dans la première année de discours de l’équipe à un niveau professionnel en 1995. Il a joué pour le club de perm de 1995 à 2008 et de 2010 à 2013. Dans les championnats des pays Popov a « Amkar » 424 jeux.