TASS, le 14 avril. L’organisation non gouvernementale Amnesty International a appelé à réduire au minimum les dommages causés à la population civile de la Syrie à la suite de missiles des états-UNIS, le royaume-Uni et de la France. À propos de ce samedi, a rapporté l’agence AFP.

« Le peuple de la Syrie a connu six années de conflit destructeur et chimiques de l’attaque, qui certainement sont des crimes de guerre. Toutes les précautions doivent être prises afin de minimiser les dommages causés à la population civile, à la suite de l’activité », indique l’agence de la déclaration de l’organisation.

Selon le ministère russe de la Défense, le tir de missile des objets militaires et de l’infrastructure civile en Syrie a été causé par les avions et les navires des états-UNIS en collaboration avec les forces aériennes de royaume-Uni et de la France à 03:42 gmt à 05:10 gmt.

Le prétexte pour attaquer la Syrie est devenue un incident, le 7 avril en syrie, la ville de Douma, où, selon certaines allégations, a été appliquée à des armes chimiques. Ces messages a écarté un certain nombre d’ONG, y compris les « casques »; pro la dernière au ministère de la Défense de la fédération de RUSSIE ont rapporté qu’elle n’est pas une source crédible d’information et distribue сфабрикованную informations. Les représentants du Centre de russie pour la réconciliation des parties en conflit ont organisé le 9 avril de l’examen de la Douma, mais de ne pas y trouver les traces de l’application des armes chimiques les plus dangereuses. Déjà le samedi sur place devaient commencer les travaux des experts de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques.