Amnistie pour les armes non déclarées: entre 800 et 1000 armes attendues à Braine-l’Alleud

300.000, c’est le nombre d’armes à feu recensées mais non déclarées en Belgique. Et pour inciter leurs détenteurs à se mettre en règle, les autorités proposent une nouvelle amnistie.

Dès ce jeudi 1er mars et jusqu’à la fin de cette année, les récalcitrants sont invités à se régulariser. Sinon, il y aura des sanctions.

A titre d’exemple, pour la seule commune de Braine-l’Alleud, on estime que 800 armes à feu ne sont pas régularisées.

700 personnes s’étaient présentées entre 2006 et 2008

L’estimation de ce nombre d’armes à feu non déclarées découle d’une précédente amnistie décrétée dans le pays en 2006. L’opération de régularisation avait duré deux ans. Et rien qu’à Braine-l’Alleud, elle avait convaincu pratiquement 700 personnes de déclarer leur arme.

« De 2006 à 2008, 680 propriétaires d’arme se sont faits connaître et ont déclaré 1400 armes, explique Vincent Scourneau, bourgmestre de Braine-l’Alleud. Et on imagine que nous sommes plus ou moins dans un rapport assez équivalent. Ce qui veut donc dire que nous attendons plus ou moins 500 personnes, qui devront à nouveau se présenter pour bénéficier de l’amnistie ; et nous nous attendons à recevoir plus ou moins entre 800 et 1000 armes. »

Avec cette nouvelle amnistie, les autorités espèrent convaincre les personnes de bonne foi. Par exemple, celles qui ignoraient devoir déclarer un fusil hérité ou un pistolet de collection. Une amnistie qui ne permettra toutefois pas d’éradiquer le marché illégal alimenté par les réseaux criminels.

Que doit faire un détenteur d’arme qui veut se mettre en règle ?

Les propriétaires recencés recevront un courrier des autorités les invitant à se présenter à la police, avant la fin de cette année. Les détenteurs inconnus sont également priés de se mettre en règle.

L’arme avec permis n’est pas confisquée mais enregistrée dans le registre central des armes. Par contre, l’arme prohibée est confisquée ou neutralisée.

Rappelons que pour le port et l’usage d’armes, différents cas de figures existent. On pense ici aux chasseurs ou aux membres des stands de tir.

Une nouveauté à mentionner, toutefois : désormais, les chargeurs et les munitions sont également soumis à autorisation. Une mesure décidée après les attentats.