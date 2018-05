André Antoine: « Nous voulons que le Parlement wallon soit celui de tous les Wallons »

Le parlement de Wallonie organise ce samedi une rencontre entre citoyens et partis politiques, une initiative dénommée « Pour une Wallonie meilleure ». C’est l’occasion pour les citoyens de présenter leurs solutions pour que la Wallonie se porte mieux.

André Antoine, président du Parlement wallon, était l’invité de Week-end Première, il se bat pour que la voix citoyenne soit entendue.

« Il y a 75 députés qui animent le parlement, qui contrôlent le gouvernement, qui lancent de nouvelles idées, élaborent des législations, mais ça ne suffit pas. Nous voulons à l’avenir, un parlement de 3 millions 600 mille personnes qui puissent au moment venu exprimer leurs souhaits, leurs désirs, leurs suggestions leurs projets. »

Des outils pour entendre le citoyen

André Antoine plaide pour une « démocratie interactive » et « un dialogue continu ». C’est pour cette raison que le Parlement de Wallonie ouvre ses portes au public. « La particularité de cette journée, c’est que l’ensemble des partis politiques sont là pour entendre les citoyens et réagir à leurs propos. »

Pétitions, contributions, doléances, panels de citoyens, les leviers d’actions du citoyen ne manquent pas selon le président du Parlement. Il cite notamment l’exemple d’un panel citoyen venu travailler au parlement pendant un mois et composé de 30 personnes parmi 1200 Wallons sondés.

« L’année dernière, une de leurs grandes revendications concernait l’assurance autonomie. Il y avait une recommandation forte pour cette assurance. Aujourd’hui, le gouvernement wallon a pris à bras le corps ce projet, et il deviendra une réalité. »

Comment protéger le commerce de proximité, confronter les jeunes au devoir de citoyenneté, autant d’autres questions qui ont été traitées ou lancées par le citoyen. « Aujourd’hui, d’une idée, d’un projet, on peut faire un texte de loi », affirme André Antoine.

Politique à deux vitesses

Malgré ces progrès, il se désole de « mouvements à sens différents ». D’une part, « il y a une vraie prise de conscience de l’élu qu’il doit sa fonction aux électeurs et qu’il doit entretenir une meilleure relation avec celui-ci qui le réclame. Mais de l’autre, nous sommes souvent dans la politique de l’immédiateté, de l’idée simpliste, mais le débat politique reste complexe. La politique réduite aux tweets, ça ne me convient pas, on va à l’encontre du temps de la nuance et de la réflexion ».

En 2016, une étude européenne indiquait que les parlement régionaux belges obtenaient un score de confiance de 4,2 sur 10. Aujourd’hui, le président du Parlement se satisfait d’un score plus élevé suite à une nouvelle consultation des Wallons.

« Toutefois, affirme-t-il, plus vous vous écartez du pouvoir, moins il y a de confiance. Il ne faut pas pleurer sur le lait répandu, ce qu’il faut faire, c’est tendre la main. Nous avons un certain nombre de plateformes disponibles pour ça, mais il y a aussi la rencontre directe et c’est ce que nous proposons aujourd’hui. »