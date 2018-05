Angelina Nikonova à l’automne 2019, sortira le film « Quelqu’un a vu ma fille? »

MOSCOU, 26 mai. /TASS/. Le producteur de la Sabine Еремеева a présenté samedi prochain film « Quelqu’un a vu mon jeune? », réalisé par Angelini Никоновой. Sur le film, elle dit au Ministère de la culture sur la protection de projets dans le domaine du cinéma, de prétendant à l’obtention des subventions du budget fédéral.

La base du film – le livre « Quelqu’un a vu ma fille? 100 lettres et Serge » Karina Добротворской. Les personnages principaux – critique de cinéma et scénariste Sergey Добротворский et sa femme Karina gens qui étaient le couple le plus beau du quartier bohème de Pétersbourg le début des années nonante.

« Angelina Nikonova brillamment adapté le livre, le film est important de la promesse que l’amour est un don, il faut l’apprécier », dit le producteur.

À son tour, Angelina Nikonova a noté que les acteurs qui seront les rôles principaux, n’ont pas, mais ceux qui montrent le script, « s’allument désir de faire partie de ce projet ». Selon le réalisateur, le casting va bientôt commencer. Sur питчинге les experts ont vu agissant de l’essai avec Ivan Янковским, Julia Снигирь et Sofia Blizzard.

Comme le remarquent les auteurs, leur futur film n’est pas seulement à propos de l’amour entre un homme et une femme, mais sur l’amour du cinéma. On suppose que l’image sortira sur les écrans en septembre 2019.

Samedi, le Ministère de la culture envisagent un avenir d’auteur et le cinéma expérimental, ainsi que les feuilletons. Tout sera présentée 68 peintures dans le genre expérimental et le cinéma d’auteur et six séries télévisées. Quelle bande recevront des aides d’état sera connu plus tard.