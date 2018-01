Ayaz Guliyev dans le cadre de « Anji » dans le match de championnat de Russie de football contre Rubin Kazan

© Egor Алеев/TASS

TASS, le 8 janvier. Махачкалинский le club de football Anji », a annoncé qu’résolu le contrat de location conclu avec le milieu de terrain de moscou « Spartacus » Аязом Гулиевым. Il est rapporté par le portail « Газета.Ru » se référant au service de presse de махачкалинской de l’équipe.

La durée du bail de 21 ans Guliyev avec « Anji » a été calculé à la fin de cette saison. Le footballeur a déclaré le portail Azerisport que déjà de retour à l’emplacement de « Spartacus ».

Guliyev a plaidé pour « Anji », prêté la saison 2016/17 et la première moitié de cette saison. Pendant ce temps, il a une équipe de 22 matches et marqué un but. À l’actif, le joueur de 17 matches et trois buts de plus pour la jeune équipe nationale de la Russie.