Anna Netrebko en raison de l’indisposition a sorti un discours au Metropolitan opera

NEW YORK, le 8 mai. /TASS/. La cantatrice Anna Netrebko à cause d’un malaise a été contraint de passer un discours à new york, le Metropolitan opera, le 4 mai. Cela a été rapporté par le service de presse du Metropolitan opera dans son Twitter.

« Netrebko devait accomplir sur la scène de new york, le théâtre de la personnage à l’opéra « Tosca » de Giacomo Puccini. « Jennifer Rowley accomplira majuscule parti dans « l’Angoisse » de Puccini et le remplace par Anna Netrebko, qui est malade », – a expliqué dans le Metropolitan opera.

Dans le programme d’autres apparitions Netrebko, à New York, jusqu’à ce que le changement a eu lieu. Soprano accomplira majuscule parti dans « l’Angoisse » 8 et le 12 mai.

Anna Netrebko – l’un des plus recherchés après les chanteurs dans le monde. Ses débuts sur la scène du Grand a eu lieu en 2016 à l’opéra de Giacomo Puccini, Manon Lesko ». La chanteuse a commencé à collaborer avec le Metropolitan opera en 2002, quand elle a chanté le rôle de Natasha dans l’opéra de Prokofiev « Guerre et paix ». Aujourd’hui dans le répertoire de la chanteuse sur la scène du Metropolitan opera – les principaux partis dans les opéras de Donizetti, Tchaïkovski, Verdi.