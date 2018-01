Année record (et même historique) pour l’aéroport de Liège dans le transport de marchandises

L’an dernier, Liege Airport a en effet traité quelque 717.000 tonnes de marchandises. C’est une croissance de 8,5% par rapport à l’année précédente. Depuis sa création en 1990, jamais Liège Airport n’avait atteint un tel tonnage.

L’aéroport explique cet excellent bilan par les « bonnes performances économiques en Europe », mais aussi et surtout par le boom de l’e-commerce », le commerce électronique. « On pense évidemment à des groupes mondiaux comme Amazon ou Alibaba. C’est devenu une tendance forte, nous a répondu Christian Delcour, porte-parole de l’aéroport. Il faut aussi ajouter que le commerce électronique ne se limite pas aux grandes entreprises, il se développe également (et très fortement) entre particuliers. Les gens font transporter énormément de colis par avion. Et là, la position centrale de Liege Airport est idéale pour ce type d’e-commerce. »

L’aéroport de Liège est ainsi devenu un des principaux points de chute en Europe pour la Chine et les États-Unis, les deux grands pays spécialisés dans le commerce électronique.

De nouveaux investissements

Pour ne pas freiner cette dynamique, les investissements vont d’ailleurs se poursuivre à Liège Airport. 50 millions d’euros vont en effet être consacré à la construction de nouveaux halls et de nouveaux parkings pour des avions gros porteurs. Et ce n’est pas du luxe car deux nouvelles compagnies viennent de s’implanter à Bierset, l’une chinoise et l’autre russe.

Le transport de passagers est-il devenu secondaire ?

Est-ce que tout cela signifie que le transport des passagers est clairement devenu une activité accessoire, non prioritaire pour l’aéroport de Liège ? « On ne peut pas dire cela, on ne le dira d’ailleurs jamais ! Par contre, c’est vrai que le transport de passagers est en diminution depuis trois ans à Liège. On a mis en place toute une stratégie commerciale depuis l’année dernière pour essayer d’attirer de nouvelles compagnies chez nous. Car, non, on n’offre pas un boulevard à l’aéroport carolo. »

Un chiffre, pour contextualiser : quelque 192.000 passagers ont été transportés l’an dernier au départ de Bierset. Ils ont été 7,700 depuis Charleroi.