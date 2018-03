Annuel russo-japonaise des conseils sur les voyages sans visa ont débuté sur l’île de Sakhaline

YUZHNO-SAKHALINSK, le 1er mars. /TASS/. Régionales annuelles russo-japonaise des conseils sur les voyages sans visa des citoyens de la fédération de RUSSIE et le Japon en 2018 ouvert jeudi à Ioujno-Sakhalinsk. Ce sujet TASS a rapporté le principal conseiller de la division de la coopération avec le Japon, le ministère du développement économique de la région de Sakhaline Oksana Romaine-Korsakov.

« Traditionnellement sur les données de la consultation discuté le programme des voyages sans visa pour la saison à venir, coordonnées de la date de visites, traite des questions techniques, s’expriment les souhaits et les propositions de la russie et le japon », a déclaré Romain-Korsakov.

Elle a ajouté que les relations russo-japonaises de la consultation sont la plus importante étape de la procédure de la négociation du programme des voyages sans visa, l’approbation est assuré par la ligne du MAE de la Russie, qui coordonne l’action dans ce domaine.

Sans visa les échanges se font dans le cadre des accords intergouvernementaux de 1986, 1991 et 1999.

Pour cette période, le sud des îles Kouriles ont visité plus de 23 mille citoyens japonais dans le format de la visite de lieux de sépultures, les lieux de l’ancien séjour, de la jeunesse et des échanges culturels, ainsi que des échanges de spécialistes. Du côté russe plus de 10,5 milliards d’habitants des îles Итуруп, Kunashiri, Shikotan voyagé au Japon.

En 2017, dans le cadre d’un plan de voyages sans visa de l’île de Kunashiri, Итуруп et la Petite Курильскую je viens visité 995 citoyens japonais.

Avancé sur le sud des îles Kouriles, dans le cadre de l’entente sur le sommet le bénéfice de deux extrascolaires, le groupe japonais effectif de 76 personnes, avec le but de la visite de lieux de sépultures, dont un direct, vol charter.

De la part de la russie dans le cadre de l’exemption de visa d’échanges en 2017 au Japon partis 383 de l’homme.