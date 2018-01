Anokhin réélu président de la fédération de football

Le président de la fédération de football de Sergey Anokhin

© Yuri Machkov/TASS

MOSCOU, 19 janvier. /TASS/. Sergey Anokhin réélu chef de la fédération de football, la décision a été rendue par la majorité des participants générale assemblée générale de la fédération, rapporte le TASS.

44 ans Anokhin était le seul candidat au poste de président de l’organisation, il a été élu pour cinq ans.

Dans le cadre de la réunion Anokhin a présenté un exposé sur les travaux et les objectifs pour l’avenir, faisant face à la fédération. Il a demandé aux participants générale assemblée générale de maintenir sa candidature à l’élection du prochain président de la fédération de football.

« J’ai un soutien important et les anciens combattants et les formateurs, et de la magistrature. Nous sommes tous unis, j’ai vraiment envie de Moscou a été la capitale du football en Russie. On veut nous avons également continué à jouer dans des compétitions internationales. Je remercie les membres de l’assemblée et je souhaite que nous avons mis tous nos plans », a déclaré Anokhin.

Anokhin est le vice-président Russe de football de l’union à partir de 2016, Moscou, fédération de russie de football, il dirige à partir de 2013.