Anormale pour l’Europe, le froid paralyse les opérations de transport et des institutions pour enfants

MOSCOU, le 26 février. /TASS/. /TASS/. L’europe lundi a été dominée par la anormales, les gelées et chutes de neige qui ont conduit à отменам et les retards de vols, de nombreux ACCIDENTS sur les routes et de fermeture des établissements publics, surtout les écoles et les jardins d’enfants.

Comme annoncé par La météo, cette nuit, est devenue la plus froide en allemagne cet hiver. Sur le point le plus élevé du pays – mont Zugspitze – a été enregistrée la température à moins de 27 degrés Celsius. En Allemagne, le thermomètre a montré de moins de 10-15 degrés. Tout d’abord, dans la puissance de la vague de froid étaient les terres fédérales de Thuringe et de la Saxe à l’est de la RFA, en Bavière (sud-est du pays), le Bade-Wurtemberg (sud-ouest). Dans le nord de l’Allemagne a été le plus chaud, mais a créé de graves problèmes de chutes de neige. Selon les experts, les basses températures, en premier lieu, dans les Alpes et à l’est de la RFA tiendront à l’environnement.

L’annulation des vols

À Brême, en raison de гололедицы et les chutes de neige a été annulée environ 10 vols, plusieurs avions ont été redirigés vers Hanovre. Le mauvais temps a également abouti à l’annulation et les retards de vols dans les autres pays européens. Ainsi, environ deux dizaines de vols ont été annulés à l’aéroport de Stockholm – Arlanda – en raison de fortes chutes de neige sur la côte est de la Suède. Comme l’a signalé TASS dans la société Swedavia ouvert à l’air port, a été annulée environ 20 vols.

Routier de gestion a demandé aux automobilistes leur demandant de ne pas profiter de la piste E4 au nord de Stockholm: là-bas à cause de la neige et de verglas 19 machines d’un ACCIDENT de voiture, provoquant l’arrêt complet de la circulation. Le mauvais temps a fait échouer et dans le fonctionnement du transport ferroviaire. Comme l’a rapporté l’agence TT, dans l’air du port de la ville de Calmar dans le sud du pays est également marquée par des retards dans les vols en raison de chutes de neige.

Compagnie aérienne britannique British Airways a annulé au moins 36 vols de l’aéroport londonien d’Heathrow en raison de conditions climatiques difficiles. « Nous regrettons que les conditions météorologiques sont susceptibles de conduire à certains retards et des perturbations de notre calendrier », – dit en circulation du transporteur. À l’aéroport d’Heathrow ont déclaré qu’ils ne s’attendent à de graves dysfonctionnements aérienne du port, cependant recommandé aux passagers de vérifier les horaires de vols avant de quitter l’aéroport.

Britannique le service météorologique a mis l’abaissement de la température de l’air de la nuit dans certaines régions du pays, à moins de 8 degrés Celsius. Ce faisant, les chutes de neige sont attendus, qui peuvent affecter le fonctionnement de l’infrastructure de transport. Les services publics de la capitale britannique ont traité de la rue des réactifs, car au cours de la journée à Londres, il neigeait.

Le premier est tombé dans un ACCIDENT

Comme annoncé par le suédois le journal The Local, lundi dans un ACCIDENT de la route près de Stockholm, à cause d’une tempête de neige a frappé une voiture dans laquelle circulait le premier ministre Stephen Louvain. A été endommagé la carrosserie de la voiture, mais personne n’a été blessé », – a cité l’édition de la représentante suédoise des services de sécurité de Karl Melina.

Selon le journal, le premier ministre se rendait dans la ville d’Uppsala, situé à 70 km au nord de la capitale. Dans les conditions d’une tempête de neige le véhicule s’est écrasé dans la riveraine de la clôture. Peu de temps après l’incident sur le lieu de l’accident a été causé par un autre véhicule, sur lequel le chef de cabinet est arrivé à destination, précise le journal.

L’italie sous la neige

La capitale italienne s’est réveillée lundi sous une couche de neige dans presque tous les domaines, y compris le centre. En raison des intempéries causées par le froid sibérien cyclone de Rome ont fermé les écoles et jardins d’enfants.

Comme l’a indiqué l’agence ANSA, la décision de fermer les établissements a été prise la veille par les autorités locales en raison de prévisions de chute de neige. La couche de neige a atteint 5 cm, et à une température d’environ 0 degré, il ne fait pas fondre, ce qui crée de graves problèmes sur les routes. Dans le mouvement des trains de banlieue ont été observés de graves pannes. Les retards de vols ont été enregistrés dans les aéroports.

L’administration municipale a annoncé une réunion d’urgence pour déterminer les prochaines étapes afin d’assurer la subsistance de la ville. Le déminage de la neige dans la capitale italienne ont été attirés par les militaires. Simultanément, la mairie a demandé aux habitants de sans la nécessité de ne pas sortir de la maison. De la neige à Rome – le phénomène est assez rare et généralement, malgré les inconvénients, apporte beaucoup de joie aux enfants, ainsi que les touristes qui ont l’occasion rare de capturer la capitale points de, dans une forme. La dernière fois chutes de neige à Rome a été en 2012 et aussi en février.

Les apennins dans un étau « sibérien burana »

Les écoles ont été fermées le lundi et dans beaucoup d’autres villes, comme à Rome et dans d’autres régions. La neige est tombée la nuit dernière, même dans les régions méridionales de Campagne des Pouilles et de la Calabre. Tout cela est lié à de grandes difficultés pour les services publics qui ne sont pas habitués à un tel phénomène naturel. Record faible température se sont établis au nord de l’Apennin, où les chutes de neige accompagnées de fortes rafales de vent.

Ainsi, la température jusqu’à moins de 16 degrés Celsius ont été enregistrés dans le nord de la région du Piémont, les températures basses sont marqués sur l’île de la Sardaigne. Les températures nocturnes jusqu’à moins de 14 degrés établis au cœur de l’Apennin. Les rafales de vent Bora, au nord-est de l’Italie atteignent 130 km/h.

En général, cette situation n’est pas une surprise pour les habitants, car le service météo quelques jours, a prédit anormal de la vague de froid qui a apporté sur les Apennins « sibérien orage ».

Rares gelées en France

Extrêmement rares en février de gel ont été établis dans la plupart des régions de France. Un front froid, qui, par l’approbation des français favorables venu de Sibérie, a reçu le titre officieux de « Moscou-Paris ». Selon les météorologues, le dernier samedi et le dimanche, dans certaines régions, le thermomètre a déjà chuté à 7 degrés au-dessous de la normale pour cette période.

Cependant, comme souligné dans le national météorologique de Météo-France, le plus froid des jours pour l’ensemble actuel de l’hiver seront à venir le mardi et le mercredi. Les prévisionnistes prévoient que, dans plusieurs des régions du nord de la température peut descendre jusqu’à moins 18 degrés Celsius, et dans les montagnes à moins de 25. La baisse de la température sera également accompagnée d’pénétrant par le vent. Sauvé du froid sera de la partie sud-est du pays et de la Corse.

Selon les informations des autorités françaises, dans 37 des 95 départements de la république est activé, le plan « Grand froid », qui prévoit l’ouverture d’urgences sans-abri. En outre, ces jours-ci renforcés des patrouilles de police. Les raids de l’exercice et les organisations sociales, ainsi que les équipes de secours. Les autorités du pays pour inciter les habitants à ne pas rester indifférent, dans le cas où ils remarqueront que quelqu’un a besoin d’aide. Merci de le signaler immédiatement au numéro un numéro unique le « 115 ».

Malgré l’adoption de mesures d’urgence, les gelées avaient déjà causé la mort de deux sans-abri – de 35 ans et habitant de la ville de Valence (département Drôme, au sud-est de la France) et de 62 ans, l’homme qui vivait dans une tente dans la forêt dans les Yvelines. Dans les préfectures locales ont confirmé que les deux ils sont morts en raison d’engelures.

Comme l’a déclaré dimanche dans une interview à la radio Europe 1, à la chaîne de télévision CNews et le journal de l’Eco ministre de l’intérieur, Gérard Colon, « tout le monde префектам villes françaises ont été envoyés instructions sur les mesures qu’ils doivent prendre pour protéger la population au cours des prochaines froid, en particulier ceux qui n’ont pas de logement ».

La situation difficile des Balkans

Le mauvais temps a paralysé n’est pas seulement le nord, l’ouest et le sud, mais est de l’Europe. Chutes de neige dans le centre de la Serbie a conduit à l’annulation et les retards de vols de l’aéroport de belgrade Nikola Tesla. Comme l’a signalé le lundi TASS le service de presse d’air port, ont été annulés vols Belgrade – Rome et Belgrade – Thessalonique. Selon les données de la centrale de tableau de bord dans le bâtiment de l’aéroport, en commençant tôt le lundi matin avec un retard de plus de 20 minutes envoyés 12 vols.

La situation est analogue à l’aéroport de Zagreb. Franjo Tudjman, en raison de chutes de neige en Croatie. Là, à trois heures et plus ont retenu cinq vols Zurich et Munich, plus de 10 vols ont décollé avec un retard de plus de 20 minutes. À 1 heure et 19 minutes plus tard, l’avion a décollé de « Aeroflot » vol Moscou – Zagreb.

Le cyclone, накрывший les Balkans, en plus de la difficulté de vols, a provoqué de nombreux accidents sur les routes. Un ACCIDENT grave s’est produit au sud de la Serbie, dans un accident par le car le bus de la ville de Novi Pazar a tué trois personnes, trois ont subi des blessures graves. Une autre grave ACCIDENT a eu lieu en Croatie: ici de front rencontré un camion et un bus de passagers, des blessures graves obtenu 17 personnes, dont deux de l’homme – les conducteurs de bus et de camion – sont dans un état critique.

À cause de la multitude de petits accidents sur une autoroute de la région ont été observés des embouteillages importants. Liaisons de transport à Belgrade, Zagreb, Sarajevo et Podgorica a été sérieusement entravée. Автосоюзы de la Serbie, du Monténégro, de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine ont publié des avertissements pour les conducteurs d’automobile, en leur demandant de conduire des véhicules avec une prudence particulière. Le plus gros problème pour les véhicules routiers ont été observés dans les zones de montagne de la région des Balkans (sud de la Serbie, de l’est du Monténégro, de la partie centrale de la Bosnie, à l’ouest de la Croatie).

Le maire de la capitale roumaine Gabriela Фиря a ordonné de fermer бухарестские jardins d’enfants, écoles et lycées, lundi et mardi en raison de conditions météorologiques défavorables. L’administration nationale de météorologie a averti que, dans la capitale et 27 comtés du sud-est de la Roumanie à 03:00 (04:00 gmt) à partir de lundi sera introduit par le « code orange » froid comme la nuit et dans la journée. A noté que les températures seront comparables à des valeurs record pour cette période, et les fortes chutes de neige et le blizzard. Selon l’office, le thermomètre peut descendre jusqu’à moins de 22 degrés Celsius, et « des rafales de vent de renforcer la sensation de froid ». Adoptée dans le système national d’alertes « code orange » est l’avant dernière de danger et signifie метеоявления à haute intensité.

Les victimes de la vague de froid

Comme l’a indiqué la police polonaise, plus de 45 personnes ont été victimes de la vague de froid en Pologne actuel de l’hiver. En novembre dernier, un incendie a fait deux morts, en décembre – 14 janvier – 12 février – 18. L’année dernière, à la venue du printemps, la police a annoncé le 28 morts pour toute la saison d’hiver.

La fin de la semaine de la république a également chuté le froid. Le thermomètre dans les derniers jours de nuit en dessous de 20 degrés l’après-midi se tiennent au niveau moins 10. Les prévisionnistes prévoient que, dans les prochains jours, le gel n’est pas de la retraite.