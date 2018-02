A Ans, des citoyens organisent une action Grand Froid, une action pour créer du lien social entre voisins. La pauvreté, le désarroi, la souffrance face au froid, il ne faut pas aller bien loin pour y être confronté. Dans votre rue, quelqu’un est peut-être concerné. C’est pourquoi le Conseil de quartier d’Ans Coteaux a lancé cette action.

Il s’agit ici de créer une solidarité entre voisins et de proposer son aide aux plus faibles, et par la même occasion, de recréer du lien. Patrice Lempereur, Président du Conseil de quartier d’Ans Coteaux: « On est là en relais pour les aider, sortir leur chien, faire des courses, aller chercher des médicaments à la pharmacie. L’objectif, c’est de tisser un réseau dans le quartier, parce que, à deux ou trois personnes ou même dix, il est impossible d’aider tout le monde. Donc on fournit un annuaire Grand Froid aux habitants qui le souhaitent. Quand l’affiche « Grand Froid » est apposée à une fenêtre, ça veut dire que cet habitant est une personne relais qui peut aider. Je pense que dans la société actuelle, les gens sont en demande de ce genre d’initiative ».