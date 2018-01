Proximus n’abandonne pas l’idée d’installer une antenne GSM sur le mont de Mainvault, dans l’entité d’Ath. Une antenne pour la 3 et la 4G. Mais une antenne dont certains riverains ne veulent pas. Ils avaient d’ailleurs gagné devant le conseil d’Etat il y a un an et obtenu l’annulation du permis d’urbanisme. Proximus lance aujourd’hui une nouvelle demande. L’enquête publique se termine le 26 janvier, précise la Dernière Heure.