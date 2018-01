Antonov: les partisans de sanctions des états-UNIS veulent trahir l’oubli l’expérience de la coopération avec la RUSSIE

L’ambassadeur de la Russie aux états-UNIS, Anatoli Antonov

WASHINGTON, le 30 janvier. /TASS/. Les états-UNIS ont fait ordinaire inamical une attaque contre la Russie, dévoilant kremlin liste ». L’ambassadeur de la fédération de RUSSIE aux états-UNIS, Anatoly Antonov, a déclaré mardi dans une interview exclusive, le premier vice-directeur général de TASS Mikhaïl Гусману.

« Bien sûr, rien de bon russo-américain de la relation, ces sanctions ne portent pas. Pas très agréable de se lever tous les matins dans les etats-UNIS, sachant qu’il sera fait une nouvelle hostile attaque contre la Fédération de russie », – at-il dit.

Comme l’a souligné le diplomate, la force des états-UNIS, derrière le dos des rédacteurs « du kremlin de la liste », s’efforcent de le trahir, l’oubli de l’expérience de l’interaction de nos pays dans le passé. « Nous ne serons jamais d’accord avec les estimations présentées dans les états-UNIS à l’égard de la Fédération de russie, que nous sommes des ennemis, – dit-il. – Je catégoriquement ce n’est pas d’accord, je le dis du fond du cœur, parce que l’expérience de la collaboration, de la vie commune a montré que nous ne sommes pas des opposants ».

« Il suffit de se souvenir, et c’est ici aujourd’hui essaient souvent d’oublier, qui est riche, nous avons l’expérience de la lutte commune contre le fascisme, a poursuivi Antonov. – Comme si cette page n’a pas été. Mais on peut dire que notre partenariat, notre engagement, notre alliance scellé par le sang, il est scellé de l’esprit de l’Elbe ». Le 25 avril 1945, sur l’Elbe en Allemagne, il y avait une réunion des soviétiques et des soldats américains.

Selon l’ambassadeur, la Russie cherche à empêcher la destruction du « bâtiment russo-américains de la relation ».

« Je ne voudrais pas, pour tout le bien, tout le bien qui a été fait ces dernières années, a été détruit ou, comme le dit Vladimir Vladimirovitch Poutine, est réduit à zéro, – a remarqué l’Antonov. – Inutile de dire, on peut alors construire, se reconstruire, mais n’a pas vraiment envie de passer du temps sur la restauration, la construction à partir de zéro russo-américains de la relation. Même jusqu’à aujourd’hui n’est pas tout détruit, et nous sommes ensemble en coopération avec des collègues faisons de notre mieux pour éviter la destruction totale de ce bâtiment, aujourd’hui, à grande échelle, la coopération franco-américains de la relation ».

« J’ai dit à plusieurs reprises que nous apprécions et de la communication culturelle et de la communication dans le domaine de la science, de l’espace et de la pêche. Mais aujourd’hui l’attention de tous centrés voici ce злополучному et absolument personne n’a souhaité « кремлевскому liste » ou d’une quelconque option de sanctions », a – t-il noté.

Le diplomate a suggéré que les états-UNIS, en introduisant des sanctions contre la Russie, tentent de jerk it sa militaro-techniques de communication avec les pays étrangers.

« Je vois qu’ont fait hier les américains, très grave tentative de lever la main ou, comme aiment le dire les diplomates, jerk it militaro-techniques de communication de la Russie avec les pays étrangers. Rappelez-vous les précédentes sanctions, en particulier concernant le « Nord stream », quand tout d’un coup, les américains ont энергонезависимостью ses partenaires d’europe occidentale. Et dans cette situation est la même chose – qui essaient de les utiliser sans scrupules, malhonnêtes, шулерские les moyens de la concurrence afin d’obtenir une meilleure place au soleil », dit – il.

« Mais aujourd’hui, tout le monde sait que des armes russes – le meilleur, le plus de qualité, et le prix est beaucoup moins que l’américain », a souligné Antonov.

Selon lui, la grèce de l’administration Trump documents, « aura un impact négatif sur les pays qui coopèrent avec la RUSSIE pour la défense et le renseignement des sphères ». « Nous avons fourni notre armement, nous continuerons à fournir, a poursuivi l’ambassadeur. – Nous faisons en conformité avec les normes internationales, ne violons aucune résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU. Pour nous, et nous l’avons toujours dit, les sanctions unilatérales ne sont pas quelque chose de l’ordre et de les suivre, nous n’allons pas ».

« Les états-UNIS portent le coup, en utilisant ses ressources administratives, leur influence russe transfrontalière la coopération dans le domaine de coopération militaro-technique. Malgré les tentatives des américains nous dépasser, de s’introduire dans le Sud-est de l’Asie, la dernière visite là-bas le ministre de la défense de la fédération de RUSSIE, le général de l’armée de Sergueï Choïgou témoigne du fait que les pays d’Asie du Sud-est à lire très attentivement regarder nos dernières acquisitions et en plus préfèrent les interactions avec la Fédération de russie ».

Comme l’a rapporté le 22 janvier, le ministre adjoint russe, le ministère de la défense lieutenant-général Alexandre Fomine, lors d’une visite officielle au Myanmar, du 20 au 22 janvier, le ministre de la défense Sergueï Choïgou a été convenu que la Russie livrera à la république de six avions de chasse Su-30. Selon le vice-ministre russe de l’armement est très bien établi sur le service dans le SOLEIL du Myanmar.

« C’est, en particulier, les hélicoptères Mi-24, Mi-35 et Mi-17 et Mig-29, les avions de combat Yak-130, systèmes de missiles « Petchora-2″, une autre technique », a précisé Fomin.

