AP: dans l’état de l’Ohio ont vendu le billet de loterie jackpot à partir de 143 millions de

NEW YORK, le 5 mai. /TASS/. Le billet gagnant de l’un des plus populaires aux états-UNIS loterie Mega Millions jackpot total de $143 millions d’euros, vendu dans l’état américain de l’Ohio. Ce sujet a rapporté samedi l’agence Associated Press (AP).

Un billet acheté au vendredi dans une petite boutique près de la ville de Dayton. Qui, exactement, de ses acquis, est encore inconnue.

Le gagnant de la loterie sera en mesure d’obtenir de l’argent dans un délai de 180 jours. Si il préfère ramasser la totalité des gains immédiatement, le montant des prix sera de $86,4 millions d’impôts. Ramasser la totalité du jackpot peut-être, si le gagnant s’engage à le faire dans la forme des paiements dans un délai de 30 ans.

Les chances d’acquérir le billet gagnant a été d’environ un à 303 millions de dollars en Vertu de la réglementation, les propriétaires de la boutique, où il a été vendu, aussi recevront une récompense de $14,3 mille pour la dernière fois dans l’Ohio vendaient de la loterie Mega Millions en novembre 2015, alors que le jackpot a atteint $202 millions de dollars

Le plus grand jackpot de l’histoire de Mega Millions de $656 millions d’Record a été établi en mars 2012, alors remporté trois tickets vendus dans les états de l’Illinois, le Kansas et le Maryland. Les propriétaires ont divisé la victoire. Des billets de loterie Mega Millions vendus dans 44 états, la capitale de la Colombie et les îles Vierges Américaines.