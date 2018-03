Après 11 ans, Butgenbach a enfin renouvelé son réseau de distribution d’eau, et elle est moins chère

Vous ouvrez le robinet, et l’eau ne coule pas… Une situation plutôt rare chez nous ! Et pourtant, en région germanophone, à Butgenbach, l’approvisionnement en eau courante était souvent problématique.

La commune n’était pas reliée à la Société wallonne des eaux (SWDE) et son système était vieillot. Aujourd’hui, Butgenbach est toujours indépendante mais son réseau de distribution est flambant neuf.

11 ans de travaux pour arriver au résultat actuel

Au début des années 2000, chacun des six villages de la commune de Butgenbach a son propre réseau de production et de distribution d’eau. « Notre fontainier avait une vingtaine de points de service à contrôler, explique René Spoden, chef du service Travaux publics. Ça lui prenait un temps fou ! Il devait se rendre physiquement sur chaque site (…) Aussi, en période de sécheresse par exemple, il n’y avait pas de réserve. Ou quand un village n’avait pas d’eau, il n’était pas possible de transférer de l’eau d’un village à l’autre. »

« Actionner une pompe ou fermer une vanne… de chez lui »

Mais, grâce à un investissement de plus de six millions d’euros, la commune possède un réseau d’eau ultra moderne. La capacité des réservoirs est plus importante, la distribution est plus régulière, les villages sont interconnectés… et le tout est surveillé depuis un smartphone. « Dorénavant, le fontainier, lorsqu’il reçoit un message d’alerte – parce qu’une pompe est défaillante ou qu’il manque d’eau dans un réservoir – il peut actionner une pompe, fermer une vanne… où qu’il soit ! Depuis son lit, à la mer… Il ne doit plus se rendre physiquement sur place. Cela ne sert d’ailleurs plus à rien désormais, il ne peut quand même pas faire plus que ce qu’il sait faire de chez lui… »

Qui plus est la commune est indépendante. Elle n’est pas reliée à la Société wallonne des eaux. Résultat : Butgenbach impose ses propres tarifs. En juillet dernier, le m³ d’eau coûtait 5 euros et 3 cents, soit 24 cents de moins que le tarif de la SWDE.

Seul le village de Küchelscheid n’est pas encore connecté au réseau car plus isolé. Il est actuellement approvisionné en eau par l’Allemagne. La commune de Bugtenbach étudie la possibilité de le relier au système de distribution.