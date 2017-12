Ce jeudi, un assemblée générale a eu lieu avec les actionnaires du groupe Publifin/Nethys, c’est-à-dire les communes concernées. Ce vendredi matin, Cédric Halin, celui qui a déclenché le scandale Publifin en dénonçant certaines pratiques, était l’invité de Matin Première.

S’il a été élu dans sa commune en étant apparenté au cdH, Cédric Hallin souhaite prendre de la distance avec le parti des démocrates humanistes. « Je me reconnais de moins en moins dans le cdH, avoue-t-il. Je suis quand même fortement déçu par ce qui s’est passé à Liège avec Dominique Drion par exemple ». Dominique Drion, c’est l’ex-vice-président de Publifin et Nethys. Il a justement démissionné du cdH le 12 décembre dernier, soit un an après le scandale Publifin. « C’est un peu dommage parce que moi j’ai toujours été correct, j’ai essayé de le sensibiliser bien avant que l’affaire éclate, raconte celui qui est échevin à Olne. Les choses n’ont pas évolué et maintenant, on apprend onze mois plus tard que Monsieur Drion s’en va ».

Concernant les prochaines élections communales, Cédric Halin est très clair: il ne se présentera plus en étant affilié au cdH. « Si je me présente, j’ai pris la décision de ne plus m’apparenter à aucun parti, affirme-t-il. J’ai une sympathie pour les thèses du cdH sinon je ne me serais jamais affilié. Mais j’estime que vu le cirque que j’ai connu et surtout ce que j’ai vécu personnellement, il faut être cohérent avec soi-même. A partir du moment où on ne se retrouve plus dans un certain nombre de choses, il faut poser un acte. Et en l’occurrence, l’acte que je poserai, c’est de ne pas m’apparenter à un parti ».

Un goût de trop peu

Cédric Halin est revenu, non sans une pointe d’amertume, sur l’assemblée générale de Publifin/Nethys de ce jeudi soir, ainsi que sur ce qui a été fait depuis un an. « On n’a pas eu beaucoup d’éléments, déplore-t-il. Il y a quelques petites choses qui ont été décidées depuis un an. Quand on voit la liste des recommandations du rapport de la commission d’enquête parlementaire et ce qui a effectivement été réalisé, il y a encore beaucoup de choses à faire ». Parmi les mesures qui ont déjà été prises, Cédric Halin pointe le remboursement par les membres des comités de secteur, mais ils « ne concernent que 28 ou 30% des montants nets réellement perçus ». Pas assez, selon l’échevin.

Quant à l’avenir du groupe Publifin/Nethys, Cédric Halin déplore le manque d’objectifs clairs des différentes filiales: « On est toujours dans la même situation qu’il y a un an et qu’il y a deux ans, c’est-à-dire qu’on a acheté toute une série d’entreprises et on ne sait pas exactement ce qu’on va en faire. Le CA nous a promis qu’il reviendrait au mois de février-mars avec une proposition de nouvelle structure. Mais en tout cas, hier, on n’a rien appris ». D’ici là, un rapport du consultant Mckinsey qui élabore différents scénarios devrait être dévoilé. Cédric Halin émet quelques doutes sur l’objectivité de Mckinsey qui « est là depuis plus de dix ans au sien de la structure ». « C’est Nethys qui a désigné Mckinsey, explique-t-il. Est-ce que Mckinsey est vraiment indépendant par rapport aux recommandations qu’il fait? Je n’en suis pas certain ».

On demande un renouvellement au niveau de la gouvernance, des cadres dirigeants

Dans le cadre du démantèlement de la structure Publifin/Nethys, Cédric Halin assure que la volonté des actionnaires « n’a jamais été de tout mettre à terre et de faire perdre leur emploi à des centaines ou à des milliers de personnes ». C’est sur l’emploi des cadres que l’échevin voudrait voir l’impact: « On demande un renouvellement au niveau de la gouvernance, des cadres dirigeants. On sait que Stéphane Moreau, Bénédicte Bayer, Paul Heyse et Gilles Simon sont toujours là. Et je pense que ça, ce sont des changements qui peuvent avoir de l’impact sur leur emploi à eux, mais pas sur les emplois du petit personnel ».

L’élu dans la commune d’Olne, commune actionnaire du groupe, estime que le pouvoir n’est pas encore revenu dans le giron public. « En tout cas pour le moment, pas du tout, affirme Cédric Halin. Il y a beaucoup de communes qui ont fait part de leur désapprobation. Le CA a une bonne volonté mais les décisions sont toujours cadenassées par le management ».

Il est également peu convaincu par le renouvellement du conseil d’administration: « Dans ce CA, il y a un certain nombre de personnes qui, grâce à Stéphane Moreau, ont obtenu un certain nombre d’investissements sur leur territoire communal. Vous avez Madame Targnion à qui on a débloqué un gros projet à Verviers, Monsieur Piette qui bénéficie d’investissements sur le territoire de sa commune ». Au moment du scandale, François Gemenne parlait au sujet de Publifin/Nethys d’un système de nature mafieuse. Ce système, « on a difficile à le mettre à terre et à mettre fin à un certain nombre de pratiques », constate Cédric Halin