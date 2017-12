L’extrême-orient de l’université fédérale sur l’île Russe

© Yuri Смитюк/TASS

VLADIVOSTOK, le 29 décembre. /Corr. TASS julie rousseau/. Archéologique de la représentation de l’extrême-orient de l’université fédérale (ДВФУ) s’ouvre en Équateur, où les scientifiques des deux pays explorent le patrimoine historique protégé par l’UNESCO. Ce vendredi a déclaré dans une interview avec un journaliste TASS recteur ДВФУ Nikita Anisimov.

« Maintenant nous coordonnons avec le ministère des affaires étrangères la possibilité d’ouvrir archéologique de la représentation de l’université de l’Équateur. Là est significative de l’héritage historique, et c’est nos archéologues en collaboration avec эквадорскими collègues mènent ces études de haut niveau », a déclaré l’interlocuteur, sans préciser le calendrier de l’ouverture de la représentation.

Les archéologues ДВФУ mènent des travaux en Équateur sur le monument Real Alto à partir de 2014. Le projet scientifique de recherche sur les cultures anciennes de la côte du Pacifique est soutenu par le Programme de renforcement de la compétitivité de l’université parmi les principales institutions éducatives et scientifiques (Projet de 5-100) et se fait en partenariat avec l’université Polytechnique (ESPOL, la ville de Guayaquil, Equateur). Le principal objectif de comparer l’adaptation de l’homme aux changements de l’environnement dans l’antiquité, sur les côtés opposés de l’océan – les rives de l’Amérique du Sud et l’Asie de l’est. En parallèle les études menées dans le sud du territoire littoral, y compris sur l’île Russe.

En particulier, dans le cadre de ce travail, les archéologues ДВФУ ont découvert des artefacts, avec une probable à l’âge d’environ 6 mille ans. Sur l’ancienne colonie Real-Alto en collaboration avec des collègues de l’université Polytechnique des scientifiques russes ont découvert une couche culturelle, qui représente les premières étapes de la colonisation du Nouveau monde. En pierre et en céramique découvertes sont à peu tudi la culture de San-Pedro et permettront de clarifier sa place dans l’histoire précolombienne de l’Amérique.

En 2015, l’École des sciences humaines a été créé le Laboratoire intégré de recherche archéologique du patrimoine culturel, qui est maintenant une priorité pour les projets de recherche ДВФУ.