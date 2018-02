La guerre continue entre les communes du sud-Luxembourg et l’intercommunale Vivalia. Arlon, Aubange, Attert et Messancy ont décidé d’aller en justice contre le projet Vivalia 2025. Notamment contre l’achat de terrains par l’intercommunale, qu’ils jugent prématuré et le fonds d’Investissement qui demande la participation de toutes les communes. Les quatre communes ont fait appel à un avocat bruxellois spécialiste du Droit administratif, Jean Bourgtembourg. Avec les communes il est prêt à introduire de multiples recours…