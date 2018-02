Arlon: augmentation de la capacité d’accueil de l’abri de nuit

Le grand froid est bien présent et la Croix-Rouge se mobilise. A Arlon, la capacité d’accueil de l’abri de nuit est augmentée depuis vendredi soir. Des bénévoles de la Croix-Rouge organisent un accueil de soirée (soupe, café…), dès 16h30 et jusqu’à 20h30, heure à laquelle ouvre l’abri de nuit. Une maraude aura lieu chaque soir : un véhicule Croix-Rouge sillonnera les rues à la rencontre des sans-abri, pour les emmener à l’abri de nuit. Olivier Oriane de TV Lux, a rencontré le Président de l’abri de nuit et Premier Echevin arlonais André Perpète…