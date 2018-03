NEW-YORK, le 6 mars. /Corr. TASS Alexis Качалин/. Commencé le tournage de la sixième partie de la série de films « Terminator (The Terminator 6) débutera en mars et en juin 2018. Cela a été rapporté par Arnold Schwarzenegger.

« Nous commençons le tournage de « Terminator-6″ en juin et terminer à la mi-octobre », a précisé Arnold, en réponse ce week-end à des questions des fans sur leur forum dans la ville de Columbus (Ohio).

« Je vais jouer, quand je pourrai revenir sur le rôle du robot de la série de T-800. Tout simplement merveilleux, quand en scène s’occupe d’un homme comme Tim Miller, et la direction générale exerce James Cameron », a déclaré l’acteur. Le report de signifie que la peinture elle-même sortira sur les écrans dans le troisième ou quatrième trimestre de l’année 2019 et peut rattraper juste à temps pour le festival annuel des fans de gadgets et de science-fiction Comic Con à San Diego (Californie).

Arnold Schwarzenegger est né autrichienne dans le village de Tal près de la ville de Graz en 1947. Aux états-UNIS, il déménagea à l’âge de 21 ans et a réussi à faire une carrière réussie d’abord dans le culturisme, puis dans le cinéma. La renommée mondiale lui ont apporté des rôles dans des films d’action comme « Conan le barbare (Conan the Barbarian, 1982), Terminator (The Terminator, 1984), « Commando », 1985), « Prédateur » (Predator, 1987), « total recall » (Total Recall, 1990).

Après les deux premiers tableaux sont sortis de continuation « Terminator 3: le Soulèvement des machines (2003), « Terminator » (2009) et « Terminator: Genesis » (2015). Une star d’Hollywood a joué un robot à quatre d’entre eux. Cameron, le réalisateur a joué dans les deux premiers tableaux.

Schwarzenegger s’est activement engagé à la politique, a été élu gouverneur de l’état de Californie et a occupé ce poste depuis novembre 2003 et janvier 2011. A été marié à la journaliste Maria Shriver, à laquelle ont divorcé en 2011, après 25 ans de mariage. A cinq enfants, dont un bâtard. À l’heure actuelle, outre le cinéma, est engagé dans des activités sociales, des affaires et de la philanthropie.