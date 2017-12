Le polygone des déchets ménagers « Кучино » en colire de Balashikha

MOSCOU, 23 décembre. /TASS/. Aromatisation de l’air d’environ clos le polygone des déchets solides municipaux (MSW) « Кучино » dans les environs de moscou Balashikha est effectué sur une base régulière dans le cadre de предрекультивационных travaux, a déclaré samedi le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiev.

« C’est un travail régulier dans le cadre de la предрекультивации polygone. Aérosol d’installation est un schéma standard, il fonctionne vraiment, peut-être, dans une partie de l’aide. Bien sûr, il est difficile de tel polygone de les apprivoiser avec l’aide de ces trois installations, mais nous faisons tout pour ne pas l’odeur », dit – Moineaux.

Auparavant, dans les réseaux sociaux publié des informations indiquant que près de polygone « Кучино » installé aromatisants aérosols. Les utilisateurs du réseau ont suggéré que le système est installé spécialement pour l’arrivée du président de la fédération de RUSSIE, Vladimir Poutine, qui la veille a participé à une réunion élargie du collège du Ministère de la défense pour l’année à l’académie Militaire des troupes de Missiles stratégiques nom de Pierre le Grand, qui se trouve sur le territoire du district urbain de France.

Le polygone « Кучино » a été arrêté le 23 juin à la demande de Poutine. À la décharge chaque année légalement свозилось jusqu’à 600 mille tonnes de déchets, elle a travaillé depuis 1964 et a atteint une superficie de 53 ha et d’une hauteur de plus de 50 mètres. Le polygone est recouvert d’inertes à l’extérieur, à partir de novembre à la décharge construit d’urgence du système de dégazage afin de recueillir et de brûler toute la mauvaise odeur de gaz de décharge, qui est formée à l’intérieur du corps d’un polygone. Il est prévu que ce système fonctionne à pleine puissance à la fin de l’année 2017, la réhabilitation prévue en mars 2018.

L’est de la Banlieue de moscou et de Moscou le 8 et le 14 décembre, a couvert l’odeur fétide. Dans le cadre de l’étude de ces cas d’urgence, un Росприроднадзор et Rospotrebnadzor a enregistré répétée de dépassement de valeurs limites pour les concentrations de sulfure d’hydrogène sur « Кучино », résultant en un polygone, où se déroulent les travaux de dégazage, est devenu la source la plus probable de la pollution de l’air dans la région de moscou de l’agglomération.