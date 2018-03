Arrêter de Novossibirsk et d’aller enseigner aux enfants le ballet à la Приамурье

Daria Mironova

Il y a six mois les habitants de Blagovechtchensk puissions participer au ballet, seulement en regardant le spectacle à la télé ou dans l’entrée dans le Réseau. Plus « palpable » option: aller sur la mise en scène des гастролирующей de la troupe, ce qui ne gâte une ville de province de fréquentes visites. Vous pouvez le théâtre d’opéra et de ballet d’aller, juste pour quelques milliers de miles de la maison. La possibilité de ne pas seulement voir, mais aussi de se lever sur les pointes dans le régional de la capitale a réalisé l’une de ses habitantes — Alain Комлева a trouvé pédagogue et ouvert dans le Monde de l’École de ballet russe.

Du ballet ne rêvait

La création de l’école n’était pas un rêve. Alain reconnaît qu’elle a décidé de le faire parce que la situation avec le développement du ballet de l’Extrême-Orient sévère. « Il y a des écoles au titre de laquelle figure le mot « ballet », mais il apprendra plutôt classique à la danse, et sans mise en scène sur les pointes. Sur les pointes peut mettre un danseur professionnel, et parmi les enseignants de ces écoles n’est pas », explique — t-elle.

Il y a un an, Alain a commencé à chercher le danseur, qui serait d’accord pour déménager à Blagovechtchensk et soulever le ballet de l’amour dans la capitale. C’était l’une des tâches les plus difficiles: pour entendre de претендентки « oui », elle a fait plus d’une centaine de propositions.

« Le danseur cherché dans l’ouest du pays dans toutes les villes. J’ai contacté les coles professionnelles, mais j’ai expliqué ce qu’ils publient, en fait, d’enfants qui, pour l’enseignement de la nécessite de l’expérience. Tous les jours appelé sur les annonces trouvées sur internet, mais les candidats peur de la distance, la différence de temps, le provincialisme de la ville », — a dit le Комлева.

Le danseur, qui a ensuite déménagé à partir de Novossibirsk à Blagoveshchensk, votre annonce concernant la recherche d’emploi mis en Réseau, il y a quatre ans. Alain, prêts à tout pour trouver un professionnel de l’éducateur, tout de même téléphoné au numéro indiqué dans le message.

« À mon appel, elle s’est étonnée, mais a donné une réponse positive — ce que j’ai été surprise. Et a rappelé, où en sommes-nous, que voulons créer une école à partir de zéro, que nous n’avons ni l’école, ni le théâtre d’opéra et de ballet. Elle a dit qu’elle viendra avec la famille — le mari et le chat », se souvient Комлева.

Un mari, un chat et de ne pas seulement

Un danseur professionnel Daria Mironova a rendu ballet de toute la vie. Entré à l’école de ballet de Novossibirsk dans 10 ans, après la publication a travaillé dans le théâtre local d’opéra et de ballet, la scène est considéré comme le plus grand de l’Oural. Le théâtre est devenu pour elle une maison à 12 ans, et les chances sont qu’elle « vivait » ici et plus loin, si ce n’est pas les circonstances de la jeune fille rêvait de se marier et de donner naissance à un enfant. Service de Blagovechtchensk s’est fait entendre plus tard deux jours après son mariage.

« De leur carrière, à Novossibirsk le théâtre d’opéra et de ballet, j’ai en principe satisfaite de — danser tout ce que voulais. Et des mises en scène, dans lequel on voudrait, retiré du répertoire », — a dit le Mironov.

Dans Blagoveschensk Daria avec son mari sont venus, se préparant à devenir parents, ancienne danseuse a été la neuvième mois de grossesse.

« Les parents, bien sûr, s’effraient: seulement commencé à le faire, et l’éducateur est enceinte — qui laisser les enfants? Mais Daria Vladimirovna est partie accoucher directement à partir de l’école de ballet. Exactement une semaine après la naissance, elle est revenue aux enfants », se souvient Комлева.

Les premiers pa

Le début à l’école de ballet de Blagovechtchensk était puissant, estiment les organisateurs. Sélection parcouru environ 80 enfants âgés de deux ans et de tous niveaux. Apprendre le russe ballet de venus et les enfants de familles chinoises. La plupart des élèves sont ambitieux et veulent devenir примами les grands théâtres, mais en moyenne, deux cent il ya des données qui permettront de s’inscrire dans une école professionnelle.

Ballet tutu et pointes — c’est tout l’attirail. Le ballet est une discipline et des règles qui ont besoin de construire leur corps. Quand ces règles ne connais pas et ne sais pas comment les appliquer, ce n’est pas la danse classique, et l’ensemble du corps.

Daria Mironova

« Les complexités sont très nombreux, et l’un des plus importants, est d’apprendre à contrôler son corps, de subordonner son cerveau. À chaque jour de franchir lui-même, par sa paresse. Au cours de ma formation à l’école tout était « faible ». Maman tout le temps l’attendait, et quand je refuse, mais je chaque matin se levait et marchait sur les cours », se souvient — Daria.

Dans благовещенскую l’École de ballet russe, le matin se lèvent et vont à des cours, même les enfants des villages voisins et les villes. Dans le programme de видеопросмотр spectacles, étirements, travail de la machine. Les premiers mois à ce rythme trempé le caractère de danseurs et ont donné les premiers résultats sont un groupe de jeune est devenu le lauréat du troisième degré du concours international d’art « le Blanc de l’aile », organisé sous l’égide de l’UNESCO à Khabarovsk.

Ballet pour adultes

En parallèle avec les enfants à l’école tapé un groupe qui s’occupent de parents ou qui souhaitent simplement se lever sur la pointe, se débarrasser des complexes de monter sur scène. Ces élèves sont particulièrement aimés Мироновой.

« La danse permet de connaître son corps, de sorte que chaque vue effet sur l’état émotionnel. Si les danseurs dans chaque mouvement voient des images, leur faire ballet est particulièrement intéressant », souligne — Daria.

À la fin de février Blagoveschensk à l’arrivée danseuse de ballet de Saint-Pétersbourg Sofia Голебцева — le deuxième professeur. 24 ans, diplômée de l’académie Hongroise de Budapest, directeur du ballet de spectacle Diamondballetshow.ru et le ballet des camps en Espagne a déjà rencontré avec de jeunes danseurs et va maintenant continuer à enseigner du pa. Et Daria Mironova, comme le rêvait, s’occupera de productions et de tenir un groupe pour les adultes. À la fin de l’année enseignants envisagent de le montrer au spectateur la première de la pleine mise en scène ballet basé sur « le lac des Cygnes ».

