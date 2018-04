© Stanislas;/TASS

SIMFÉROPOL, le 9 avril. /TASS/. Le célèbre camp d’enfants « Artek », en Crimée, à partir d’avril de cette année est prêt à accepter de 3 mille enfants par quart de travail – autant que prend habituellement pour un changement, pour la période estivale. Aligner la saison des indicateurs dans le camp de cette année, a réussi pour la première fois de l’histoire, a annoncé lundi le service de presse du centre.

Voir aussi

Le centre pour enfants « Artek » et le comité d’Enquête de la fédération de RUSSIE ont conclu un accord de coopération

Dans un camp d’enfants « Artek » feront la sécurité numérique

La coque d’un nouveau camp « Solaire » dans « Artek » remettre en 2018

Note que par rapport à avril de l’année dernière, les possibilités de camps d’accueil des enfants a augmenté deux fois.

« Grâce au développement de l’infrastructure de centre pour enfants… le nombre d’enfants qui peuvent venir dans « Artek » нелетний période, augmenté deux fois, [jusqu’à 3 mille personnes par quart de travail]. Par conséquent, saisonnier, la bande passante de stabilisé. Pour la comparaison, dans апрельскую un changement de 2017 « Artek » a pris 1 640 enfants », – dit dans le message.

Auparavant, « Artek » pouvait prendre un tel nombre d’enfants uniquement pendant la période estivale, dans le reste de l’année, le nombre forfaitaire exercé par les enfants était de 1,5 mille personnes, s’inquiéta МДЦ.

Seulement, selon les prévisions de МДЦ, en 2018, « Artek » est en mesure de prendre 40 mille enfants (l’année dernière, a pris près de 39 mille enfants). Après la mise en service en 2019, logements un nouveau camp de « Solaire », calculé sur le montant forfaitaire de séjour de 1 mille enfants, « Artek » aura 5 milliers d’enfants dans le changement et plus de 50 mille enfants par an.

« Les objectifs du programme de développement de la bande passante, que nous accomplissons à l’avance, se tiennent les enfants et leurs possibilités d’éducation. Chaque nouvelle артековское, c’est une autre feuille de route pour les gars avec de l’Extrême-Orient, la Sibérie, le Caucase – venus des quatre coins du pays », – sont, dans le message, les mots du directeur МДЦ Alexis Каспржака.

Sur « Artek »

Dans le passé, « Artek » – le plus célèbre camp de pionniers de l’URSS. Jusqu’à la réunification de la Crimée avec la Russie, un centre pour enfants connu une grave insuffisance du financement de la part de l’Ukraine, ont discuté des questions de son éventuelle vente aux particuliers.

En 2014, la situation dans le « Artek » a commencé à changer. Au printemps de la même année, le centre pour enfants a été transféré à l’équilibre de la République de Crimée, puis il est devenu la propriété fédérale. Le 12 mars 2015, le gouvernement de la fédération de RUSSIE a approuvé le programme de développement МДЦ jusqu’en 2020, selon laquelle passeront les grosses installations de réparation, de rénovation et de construction de camps et de l’infrastructure. En outre, le financement complexe prévoit un programme fédéral de développement de la Crimée.

À ce moment, le « Artek » est un complexe de neuf camps d’enfants (plus de 300 bâtiments et installations). International children’s centre occupe plus de 200 hectares, et son littoral s’étend sur plus de 7 km En 2014, le camp a pris 6 mille enfants, 2015 – 19 mille, en 2016 30 mille