Articles de décoration de la cathédrale saint-isaac exposera à 200-ème anniversaire de sa date de construction

SAINT-PÉTERSBOURG, le 7 mars. /TASS/. Les dessins de l’architecte Auguste Montferrand, frappées à saint-Pétersbourg anniversaire de la médaille et de véritables éléments de la décoration montreront au public l’ouverture mercredi exposition consacrée au 200e anniversaire du début de la construction de la cathédrale saint-isaac.

« Dans les premiers jours de mars, fête ses 200 ans avec l’apparition d’un document, qui peut être considéré comme fondamental pour l’apparition de la quatrième cathédrale saint-Isaac – монферрановский. Avant cela, il y avait encore trois dans le temple, qui portait le nom de saint-révérend Isaac Dalmatie », – a déclaré aux journalistes à saint-pétersbourg le centre de presse TASS, le directeur du musée-monument Yuri Мудров.

L’un des objets centraux de l’exposition est la sculpture de la colombe, symbole du Saint-Esprit, qui se trouve généralement sous le dôme de la cathédrale sur une hauteur d’environ 80 m d’Envergure figures atteint environ 2 m de Sa descendus, afin d’éviter les dommages, car à l’heure actuelle, dans la cathédrale de restaurent la partie supérieure de la cathédrale – une lampe de poche. « C’est vraiment une occasion unique, parce que je ne sais pas quand encore nos contemporains peuvent le voir », – a souligné le chef de projet d’exposition Julia Ушкова.

L’exposition « 200 ans du début de la construction de la cathédrale saint-isaac » sera de travailler dans un salon de Marbre Russe le musée ethnographique jusqu’au 1er avril.

Expositions

Au total, l’exposition ont présenté 196 objets de musée et des archives, parmi lesquels les droits d’auteur des dessins de Montferrand, constructeur de la cathédrale saint-isaac, le décret de l’empereur Alexandre I de début des travaux de construction, les documents de la commission de la construction de la cathédrale et de l’autre. Dans un certain nombre de véritables éléments artistiques de la dcoration de la cathédrale saint-isaac, que les visiteurs pourront voir à l’exposition, pour la première fois comprendra trois grands tableaux de la brosse Тимолеона Neff à partir de la première rangée principale de l’iconostase – « Vierge à l’enfant », de la « Sainte Catherine » et « l’Apôtre Paul ».

Dans la section des arts décoratifs, les visiteurs découvrent les éléments de la mosaïque ornant le temple, et a récemment frappées à saint-Pétersbourg anniversaire de la médaille, dédié à Исаакию. Comme l’a expliqué Мудров, fabriqué à seulement 200 objets commémoratifs, beaucoup d’entre eux tombent dans le principal musée de stockage de Moscou et de saint-Pétersbourg.

Parmi les institutions qui ont fourni des expositions de leurs collections – musée de l’Ermitage, le musée National de l’histoire de Saint-Pétersbourg, musée-réserve « Peterhof », bibliothèque nationale de Russie, d’etat Russe de l’archive historique et le Musée de la S. A. Tropinin et des artistes de son temps.

Sur la construction et l’histoire de la cathédrale

La première église, consacré au nom d’Isaac Dalmatie, construit à saint-Pétersbourg, par décret de l’empereur Pierre I, qui est né le jour de la saint. Par la suite, plusieurs fois видоизменяли. Le mécontentement d’Alexandre I de l’extrieur de la troisième temple a incité à commencer la reconstruction de l’immeuble, qui a duré près de quatre décennies. La consécration solennelle de la cathédrale a eu lieu en 1858, lors de l’empereur Alexandre II.

Исаакий est devenu un musée en 1928, depuis 1990, à lui retrouvé orthodoxe culte. Le bâtiment de la cathédrale se trouve dans la propriété de Saint-Pétersbourg, sous la protection du gouvernement fédéral et est inclus dans la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Sur le statut de la cathédrale

Au début de mars, le directeur du musée-monument « cathédrale saint-Isaac », a déclaré aux journalistes que les changements dans le statut de la cathédrale n’ont eu lieu dans un proche avenir ne sont prvues.

Un musée ou un lieu de culte: pourquoi le transfert de la cathédrale saint-isaac, le ROC est apparu autant de controverse



À la fin de décembre 2017, le président du département des relations ecclésiastiques extérieures du patriarcat de Moscou, le métropolite Hilarion de Volokolamsk a exprimé sa confiance dans le fait que le transfert de la cathédrale saint-isaac à l’église orthodoxe Russe se tiendra dans un proche avenir, malgré le fait que, à la fin de 2017, le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille n’a pas signé la demande officielle de la demande. « Je pense que ce processus suivra son cours. Tôt ou tard, j’espère qu’il ne fera que de la cathédrale saint-Isaac, comme tous les temples de l’église orthodoxe Russe, deviendra la propriété de l’église », a souligné le métropolite Hilarion.

Le gouvernement de Saint-Pétersbourg a annoncé que le 30 décembre 2016, ont donné une ordonnance sur le transfert de la cathédrale saint-isaac à l’utilisation au patriarcat de Moscou, le ROC sur la base adoptée en 2010 de la loi fédérale Sur les organisations religieuses à transférer des biens religieux ». En septembre 2017, le gouverneur de knokke est rapporté que les représentations officielles de ROC sur le transfert d’Isaac n’a encore été reçue.

Le thème de la transmission de la cathédrale de l’Église a suscité un large écho à Saint-Pétersbourg, le groupe a essayé d’apporter cette question à un référendum. Dans la ville, il a fallu plusieurs rassemblements contre la transmission de la cathédrale, le ROC, la décision des autorités de la ville de Исаакию ont essayé de contester devant les tribunaux.