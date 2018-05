Artiste du peuple de Russie, Alexeï Гуськов note 60e anniversaire

MOSCOU, le 20 mai. /Corr. TASS Olga S/. Acteur de théâtre et de cinéma, d’art et d’artisanat, artiste de la Russie Alexis Гуськову dimanche fête ses 60 ans. Comme l’a rapporté un anniversaire, en prenant des compliments TASS, pour célébrer un anniversaire, il sera en deux étapes.

« Aujourd’hui, je note pour le jour de naissance avec votre famille et amis proches, et le 21 mai, sur la scène de Théâtre Vakhtangov, joue Eugène Onéguine (dans le spectacle) », a déclaré Гуськов.

Selon le hros de la fte, la retraite, il ne va pas. « J’ai beaucoup de « постпенсионных » de plans, de sorte que ne sens pas qu’il est temps pour un repos bien mérité », a déclaré l’acteur.

Plans de maison

Les plans de l’artiste sont rpartis sur plusieurs mois à l’avance. « En mai, à Saint-Pétersbourg se terminent le tournage de la comédie Alexis Красовского sous le titre de travail « Elephant », où je joue des enfants de l’écrivain dans la crise, a raconté Гуськов. – Il sera la fois drôle et ironique de l’histoire, parce que mon héros, auteur de bons contes pour enfants sur l’éléphant en peluche, est en fait assez un méchant homme. Il a longtemps vécu seul, divorcé de sa femme, ne pas communiquer avec sa fille et sa petite-fille et, surtout, ne veut plus prendre la plume, bien que tout le monde attend de lui continuer ses célèbres livres ».

En août, débutera le tournage du film « Élie l’étranger » sur la lutte подольских cadets en octobre 1941, où Гуськову confier le rôle réel du personnage – le chef de la Podilskyï de l’artillerie de l’école, le colonel Ivan Стрельбицкого. Le réalisateur du film de Vadim Shmelev, producteur – Igor Équerres. En outre, en été, Alexis gennad’eviču venir de la prise de vue dans le film d’André Кравчука « Union du salut », consacré à la révolte des décembristes.

« Dans le théâtre, j’ai enfin reçut un nouveau travail avec Римасом Туминасом, a déclaré Гуськов. – Maintenant, nous Геной Хазановым répète une pièce de théâtre français, dramaturge Didier Caron sous le nom de « Fausse note ». Le 15 septembre, le Théâtre Vakhtangov ouvrira la nouvelle saison de cette première ».

18 octobre sort dans la location d’un film réalisé par Eugène Шелякина, la comédie « l’Éternelle vie d’Alexandre Христофорова », où Гуськов agit dans les deux manifestations – producteur et acteur principal. « C’est très important pour moi, le projet », a souligné l’interlocuteur de TASS.

L’intrigue du film est simple: une fois l’acteur populaire, Alexandre Христофоров, représente un gladiateur romain dans le complexe du parc d’attractions, vit un jour et déjà foiré dans ma vie, tout ce que je pouvais. Mais un jour, le destin lui fait un cadeau, elle lui offre le favori de la femme et la chance de changer, et de sa vie. « Ce sera très drôle, une comédie sur l’amour et le sens de la vie. Ce film est ma capacité à prendre la parole, ou plutôt, de partager ce qui a accumulé et a repris à mes 60 ans », a conclu le hros de la fte.

De la biographie de l’acteur

Alexis Гуськов né le 20 mai 1958, dans la ville de Brzeg à la République Populaire de pologne, où son père servait – pilote militaire. Quand Alex avait six ans, sa famille a déménagé à Kiev. Un an de son père, Gennady Гуськов, a été tué lors de l’exercice de leurs fonctions.

Après avoir terminé l’école secondaire inscrits dans la ville de Moscou de l’école supérieure technique de. E. Bauman (МВТУ. N. E. Bauman). A étudié dans cette école, près de cinq ans, mais en 1979, le parti de là, et s’est inscrit au casting de la faculté de l’École-studio théâtre d’art de MOSCOU, qui est diplômé en 1983, en obtenant un diplôme d’Acteur dramatique le théâtre et le cinéma.

Depuis 1984, a travaillé dans de nombreux théâtres de Moscou dans le théâtre dramatique au nom d’A. S. Pouchkine, le Théâtre de la Petite Bronnoj, du Théâtre de l’Orme. L’année 2011 a été invité au théâtre académique d’État du nom d’Eugène Vakhtangov sur le rôle de лесопромышленника Antipas Explique dans le spectacle « les gens comme les Gens » d’après la pièce de Maxime Gorki « Зыковы ». En septembre 2013 adopté dans la troupe de ce théâtre.

Se développe activement et cinématographique carrière Etats. En 2000, il a joué dans l’une de ses plus célèbres et les plus brillants de rôles – officier-contrebandier Nikita Голощекина dans la série télévisée Alexandre Mitta, « la Frontière. Таежный roman ». Il était également l’un des producteurs de cette peinture. Tout sur le compte d’un acteur d’environ 80 films et de séries.

En outre, au cours de 12 années d’enseignement talents d’acteur à l’École du studio théâtre d’art de MOSCOU. Reçu le titre de l’artiste du peuple de Russie, est le lauréat du prix d’Etat de la fédération de RUSSIE dans le domaine de la littérature et de l’art.