Athénée de Gembloux: un érable planté pour remercier du don d’un million de dollars

Suite et fin d’une saga à 1 million de dollars canadiens. Ce montant, c’est celui offert par Claude Daniel Le Flem à son ancienne école, l’Athénée Royal de Gembloux. Après de nombreuses péripéties administratives, un arrangement a finalement été trouvé avec l’aide de la Fondation Roi Baudouin. Pour symboliser ce lien qui unit désormais l’école à son généreux mécène, on plantait un érable ce matin dans la cour de récréation que partagent les élèves de primaire et de secondaire.

Des bourses du mérite à 10.000 euros

Ce don, Claude Daniel Le Flem le voulait avant tout pour offrir un coup de pouce aux élèves les plus méritants. « Ce qui l’anime c’est d’offrir des bourses et être utile pour des jeunes qui ont peu de moyens financiers. A un moment donné, on rencontre quelqu’un qui croit en nous, en qui on a confiance et qui nous donne des ailes », explique Benoît Fontaine, directeur de la Fondation Roi Baudouin Canada. Après le décès du mécène, le lègue des 665.000 euros permettra chaque année à une ou un élève de bénéficier d’une bourse d’un montant de 10.000 euros qui aidera à financer les frais d’inscription dans le supérieur, le logement, des stages de langues ou encore des stages à l’étranger.









Une plaque commémorative a été inaugurée dans la cour de l’Athénée Royal de Gembloux en hommage à « Madame Madeleine », ancienne institutrice et maman du mécène. – © Marine Guiet

La Fondation Madeleine Crab en hommage à une maman et une institutrice

On l’appelait « Madame Madeleine », comme on appelle toutes les institutrices d’école. Derrière ce surnom se cache Madeleine Crab, la maman de Claude Daniel Le Flem. Elle a enseigné à l’Athénée Royal de Gembloux et a eu son fils comme élève, » ce qui est assez rare » précise Sylvie Dachelet, la préfète de l’école. » Elle était institutrice de 2e maternelle et avait des petits loulous qu’elle chérissait particulièrement. A travers les actes posés durant sa carrière malheureusement écourtée, c’était visiblement quelqu’un de très attaché à ses élèves « . Madame Madeleine décède à l’âge de quarante ans, laissant son fils de 15 ans inconsolable. C’est en sa mémoire qu’il a décidé de léguer sa fortune à l’établissement. Un hommage qui prend la forme d’une plaque commémorative sous l’érable qui, dans quelques années, s’imposera au centre de la cour de récréation.