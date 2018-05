Attaque au couteau à Paris: des cadres FN créent la polémique en liant terrorisme et la chanson Mercy

Stéphane Ravier, sénateur FN des Bouches-du-Rhône, le 28 septembre 2004 à Marseille –

BERTRAND LANGLOIS / AFP

Stéphane Ravier et David Rachline, entre autres, ont réagi à l’attaque au couteau survenue à Paris samedi soir, en la reliant à la chanson Mercy qui représentait en même temps la France à l’Eurovision.

C’est un amalgame qui ne passe pas. Plusieurs cadres du FN ont réagi sur Twitter ce samedi soir après l’attaque au couteau perpétrée à Paris, qui a fait un mort et plusieurs blessés. Alors que certains ont demandé plus « d’actes » au gouvernement pour lutter contre le terrorisme, d’autres ont préféré faire une référence à l’Eurovision, qui se déroulait au même moment.

« #NonMercy »

Frédéric Boccaletti, président du groupe FN au Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, est le premier à avoir relié l’attaque à la chanson Mercy, interprétée par le duo Madame-Monsieur qui représentait la France pendant le concours. Une chanson qui raconte l’histoire d’une petite fille née sur un bateau de migrants, au milieu de la Méditerranée. Et qui « culpabilise » les Français selon le cadre FN, « pendant que l’horreur islamiste frappe à nouveau ».

Attaque au couteau à #Paris au cri de Allahu Akbar. Au moins un mort et 8 blessés. Pendant qu’on culpabilise les Français avec une chanson à l’#Eurovision, sous les applaudissements des chantres du vivre-ensemble, l’horreur islamique frappe de nouveau.

— Frédéric BOCCALETTI (@Boccaletti83) 12 mai 2018

Pour Stéphane Ravier, sénateur FN des Bouches-du-Rhône, Mercy encourage « l’immigration massive ». « Ils sont prêts à sacrifier les peuples pour soulager leur bonne conscience de bobo! », a-t-il ajouté, en utilisant le hashtag #NonMercy.

Pendant que la France est représentée à l’#Eurovision par la chanson #Mercy, encourageant l’immigration massive, un islamiste tue une personne et en blesse plusieurs à Paris.

Ils sont prêts à sacrifier les peuples pour soulager leur bonne conscience de bobo ! #NonMercy 😡

— Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) 12 mai 2018

« Conséquences dramatiques » d’une « utopie multiculturaliste »

Le maire de Fréjus David Rachline en a rajouté une couche quelques minutes plus tard, en dénonçant « les membres du showbiz dégoulinants de bons sentiments, qui profitent de chaque occasion pour diffuser leur propagande ».

Il y a d’un côté les membres du showbiz dégoulinants de bons sentiments, qui profitent de chaque occasion pour diffuser leur propagande, et de l’autre la France et les Français qui subissent les conséquences dramatiques de leur utopie multiculturaliste… #Mercy #NonMercy #Opéra

— David Rachline (@david_rachline) 12 mai 2018

De nombreux liens entre l’attaque survenue à Paris et la chanson, qui n’ont pas manqué d’indigner les internautes et les politiques, notamment de la majorité. A l’image de Pieyre-Alexandre Anglade, député LaREM, qui a dénoncé un « amalgame minable et pitoyable ».

Odieux @FN_officiel qui utilise l’#Eurovision pour faire un amalgame minable & pitoyable entre l’abominable attaque de #Paris et une chanson de divertissement #Mercy qui n’a absolument rien à voir avec ce qui s’est passé dans la capitale. https://t.co/Rx7stj97qs

— Pieyre-Alexandre Anglade (@PA_Anglade) 12 mai 2018