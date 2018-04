Attaque chimique en Syrie : les États-Unis réagiront avec ou sans l’aval de l’ONU, dit Nikki Haley

Washington répondra au bombardement chimique qui aurait eu lieu ce

Les États-Unis "répondront" au bombardement chimique qui aurait eu lieu ce week-end à Douma, en Syrie, que le Conseil de sécurité décide d'agir ou pas, a annoncé lundi 9 avril l'ambassadrice américaine aux Nations unies.

"Nous en sommes arrivés au stade où justice doit être faite aux yeux du monde", a déclaré Nikki Haley, s'adressant aux membres du Conseil de sécurité. "Qui a fait cela ? Seul un monstre peut faire cela". "Les États-Unis sont déterminés à voir ce monstre qui a lâché des bombes chimiques sur le peuple syrien rendre des comptes", a-t-elle dit.

"L'histoire retiendra que c'est à ce moment que le Conseil de sécurité a fait son devoir ou a démontré son incapacité totale à protéger le peuple syrien. Quoi qu'il en soit, les États-Unis répondront", a-t-elle ajouté.

Le président Donald Trump a quant à lui promis une décision "ce soir ou très bientôt".

La Russie pointée du doigt

Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, les Etats-Unis et la France ont par ailleurs mis en cause la Russie dans ces attaques chimiques présumées, jugeant que Moscou n'avait pu ignorer les bombardements aériens du régime Assad.

"La Russie et l'Iran ont des conseillers militaires dans les bases aériennes du régime d'Assad et dans les centres d'opérations", a souligné l'ambassadrice américaine. "Des responsables russes sont sur le terrain en aidant directement les campagnes (de siège) du régime, et des forces iraniennes font souvent le sale boulot", a-t-elle ajouté.

"Quand le régime militaire syrien pilonne des civils, il le fait avec l'aide de la Russie", a insisté Nikki Haley.

Lors de son allocution, l'ambassadeur français à l'ONU, François Delattre, a également pointé du doigt la Russie. "L'appui militaire russe et iranien est présent sur le terrain et à tous les échelons de l'appareil de guerre syrien, et aucun avion syrien ne décolle sans que l'allié russe en soit informé", a-t-il relevé.

Le diplomate français a précisé que "le 7 avril, au moment où avait lieu une seconde attaque chimique sur Douma, des avions russes participaient également à des opérations aériennes en région de Damas".

La Russie a démenti le recours à des armes chimiques samedi par le régime syrien à Douma. Des experts russes se sont rendus sur le terrain, ont fait des prélèvements et n'ont trouvé aucune trace d'armes chimiques, a assuré lundi devant le Conseil de sécurité l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia.



Avec Reuters et AFP

Première publication : 09/04/2018