Attaque chimique présumée en Syrie: le Conseil de sécurité réuni en urgence

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni ce lundi soir en urgence au sujet de l’attaque chimique présumée samedi en Syrie. plus tôt, Washington avait accusé l’Iran et la Russie de complicité.

Les 15 membres du Conseil de sécurité de l’ONU se sont réunis lundi en urgence pour discuter de l’attaque chimique présumée menée samedi à Douma en Syrie qui a fait des dizaines de victimes.



La réunion a été convoquée par neuf membres du Conseil de sécurité, emmenés par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni. La Russie a démenti le recours samedi par le régime syrien à des armes chimiques.

La Maison Blanche avait estimé plus tôt ce lundi que la Syrie ne pouvait mener à bien une telle offensive chimique sans l’aide de la Russie et de l’Iran. « Le président a souligné que la Russie et l’Iran avaient aussi une responsabilité pour ces actes dans la mesure où ils ne seraient pas possibles sans leur aide matérielle », a déclaré Sarah Sanders, porte-parole de Donald Trump.