Attaque chimique présumée en Syrie: le Secrétaire général de l’ONU appelle à une enquête « impartiale »

Le Secrétaire général de l’ONU appelle à une enquête « impartiale » dans l’affaire de l’attaque chimique présumée en Syrie. –

AFP

Le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a appelé ce mardi à une enquête « impartiale » dans l’affaire de l’attaque chimique présumée en Syrie.

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres s’est dit outré ce mardi par l’attaque présumée chimique en Syrie, appelant à une enquête « impartiale » donnant un accès sans entrave aux enquêteurs internationaux.



« Toute utilisation confirmée d’armes chimiques, par n’importe quelle partie au conflit et en toutes circonstances, est odieuse et constitue une violation flagrante du droit international », a déclaré Antonio Guterres. « La gravité des récentes allégations nécessite une enquête approfondie utilisant une expertise impartiale, indépendante et professionnelle », a-t-il ajouté dans un communiqué.

>> Plus d’informations à venir sur BFMTV.com dans quelques instants.

>> Retrouvez également le direct de BFMTV en vidéo et suivez-nous sur Twitter.